Karmelo C. Iribarren presenta un poemario sobre el amor en Santander

Karmelo C. Iribarren (San Sebastián, 1959) es un poeta que empuña la pluma desde la humildad y la verdad. Jamás fue a la universidad, ni ha formado nunca parte de ningún círculo literario, él escribe desde su propia experiencia como honrado trabajador. Iribarren ha sido albañil, vendedor de enciclopedias y, durante más de veinte años, camarero.

El donostiarra asegura haber devorado miles de libros desde su niñez y confiesa haber escrito piezas desde su juventud, que enviaba tímidamente a algunos fanzines en los años 70. El autodidacta, publica a día de hoy su última obra, 'El amor, ese viejo neón al que aún se le encienden las letras', y viaja hasta la librería Gil para presentarlo.

'El amor, ese viejo neón al que aún se le encienden las letras' es un poemario que traspasa la experiencia y se adentra en lo descarnado, en lo que no fue, lo que no se vivió y no se amó. El libro recopila las historias que el oído de un camarero escucha tras la barra del bar, sus letras rezuman olor a ginebra y la sensibilidad de quien posee el talento requerido para transformar en arte hasta lo más cotidiano.

La trayectoria de un autodidacta

En 1993, el Ateneo Obrero de Gijón incluye su plaquette 'Bares y noches' en la colección de poesía Máquina de Sueños, dedicada a difundir la obra autores poco conocidos. Esto anima a Iribarren a enviar el original de su primer libro, 'La condición urbana', al editor y también poeta Abelardo Linares, quien lo publica en 1995 con su editorial, Renacimiento.

Continúa publicando con esta editorial, 'Serie B', vió la luz en el 98; 'Desde el fondo de la barra un año después y 'Ola de frío' en 2007.

'Seguro que esta historia te suena' recopila su obra completa hasta 2005, cuando fue publicada. El recopilatorio ha sido reeditado y ampliado en dos ocasiones, la última de las remasterizaciones se lanzó en 2015.

El poeta autodidacta ha editado varias antologías, entre ellas, 'El tamaño de los sueños' (2006) se dirige al público juvenil. Además, también se ha atrevido con la prosa, 'El diario de K', donde relata la rutina de la ciudad de San Sebastián y se muestra mucho más su faceta personal.