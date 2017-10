El Open Day de Movember Food & Rock ofrecerá gastronomía del mundo y música en directo para toda la familia

El Open Day de Movember Food & Rock se celebrará el sábado 11 y el domingo 12 de noviembre en el exterior del Palacio de Deportes de Santander como una actividad complementaria al festival y con el objetivo de ofrecer un plan familiar que combina la música en directo con la gastronomía del mundo.

La organización del evento instalará una carpa específica junto al recinto en el que actuarán a lo largo del fin de semana grupos como Europe, The Primitives, Rosendo, Loquillo, Ramoncín o Avalanch y que acogerá una feria de food trucks con distintas especialidades culinarias de todo el planeta, amenizada por grupos locales y bandas tributo.

Esta feria, con acceso libre el sábado 11 entre las 13.00 y las 19.30 horas, y el domingo 12 entre las 13.00 y las 18.00 horas, permitirá disfrutar desde platos vegetarianos a comida asiática, pasando por variedades de comida mexicana a dulces franceses, pizzas, perritos, hamburguesas gourmet o empanadas chilenas.

Entre las food trucks que estarán presentes en el Open Day de Movember Food & Rock se encuentran propuestas como las que traerán La Pepita, Tic Take Tacos, Ke me Komo?, Wok on Fayah, Crêperie School Bus o Telepizza. También existirá la posibilidad de probar cervezas del mundo, mojitos, vermús o gin-tonics premium a precios asequibles.

Actuaciones en directo

Las actuaciones musicales que amenizarán esta feria gastronómica arrancarán el sábado a las 13.00 horas con el concierto del grupo campurriano Stock, que se impuso en el I Concurso de Bandas de Movember Food & Rock y que presentarán en directo algunos de los temas que incluyen en sus dos primeros discos de estudio.

También el sábado tocará a partir de las 14.45 horas el grupo cántabro Maneras de Vivir, que hará un repaso por la edad de oro del pop-rock español de los años 80 y 90, con un repertorio de grandes éxitos de artistas como Loquillo, M Clan, La Guardia, Los Ronaldos, Tequila, Radio Futura, Fito Cabrales o Leño, entre otros.

A partir de las 16.30 horas llegará el turno para Cover Bon Jovi, que interpretará sobre el escenario del Open Day algunas de las canciones más míticas de la banda estadounidense, y cerrarán a las 18.30 horas Escorpiones, haciendo un tributo a los alemanes Scorpions y con un repertorio que incluye sus mejores clásicos.

De cara al domingo, subirán al escenario desde las 13.00 horas Maldito Duende, haciendo un homenaje a Héroes del Silencio, y tomará el relevo a partir de las 14.45 horas In Wolf We Trust, un grupo cántabro que bebe directamente de las fuentes del rock. Maneras de Vivir cerrará las actuaciones musicales del Open Day desde las 16.30 horas, en la previa del partido que el Racing jugará en los Campos de Sport de El Sardinero frente al Lealtad.

Stock se impuso en el I Concurso de Bandas de Movember Food & Rock. | CHEMA PACHECO

Música, turismo y solidaridad

Esta actividad gratuita se enmarca dentro del festival Movember Food & Rock, que se celebrará en el Palacio de Deportes de Santander del 10 al 12 de noviembre para proponer un fin de semana completo en el que combinar música en directo, solidaridad, turismo y gastronomía.

El evento, que se incluye dentro de las actividades culturales programadas con motivo de la celebración del Año Jubilar Lebaniego, tiene lugar fuera de la temporada estival con el objetivo prioritario de contribuir a desestacionalizar el turismo en Santander y Cantabria.

Para ello, a través de la tour operadora Santander Incoming, está a la venta un paquete turístico que desde 96 euros por persona incluye el abono para los dos días de festival y dos noches de alojamiento y desayuno en hotel de 3 y 4 estrellas que puede adquirirse a través de la web.

Los abonos para las dos jornadas del festival, que tienen un precio de 55 euros, y las entradas de día, que están a la venta por 40 euros de forma anticipada, pueden comprarse a través de la página oficial del evento y a través de El Corte Inglés, tanto en los propios establecimientos como en su web y en el teléfono 902 400 222.

Tanto en el caso de las entradas de día como en los abonos, un euro del precio final tendrá carácter solidario, ya que se destinará a La Jaula SDR, una ONG que colabora con Movember Foundation, una organización internacional que recauda fondos para financiar investigaciones centradas en el cáncer de próstata, el cáncer de testículos y en la salud masculina.

Loquillo, Rosendo, Ramoncín, el tributo a U2 Achtung Babies y El Pirata abrirán el evento el viernes 10, mientras que Europe, The Primitives, Avalanch, el tributo a Def Leppard bautizado como Deaf Leopard y El Pirata tomarán el escenario el sábado 11.

El festival está organizado por las empresas MG Producciones y Mouro Producciones y cuenta con el apoyo de instituciones como la Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio del Gobierno de Cantabria, el Ayuntamiento de Santander o la Sociedad General de Autores (SGAE), además del patrocinio de empresas privadas como Bathco, La Toba, Argumosa, Amstel Oro, Schweppes, Pernod Ricard, Ford Autovecant y la colaboración de la Obra Social “la Caixa”.