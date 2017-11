La programación de invierno de Santander Music incorpora a Sugar Daddy & The Ceral Killers y Jett Rebel

La programación de invierno de Santander Music sigue creciendo de forma paralela al festival y suma dos fechas hasta final de año. La próxima cita musical será con Sugar Daddy & The Cereal Killers, que desembarcará en El Almacén de Little Bobby el 17 de noviembre, mientras que Jett Rebel llegará a la Sala BNS el 14 de diciembre.

Según anuncian desde la organización, estas dos actuaciones serán el preámbulo de próximas informaciones que irán configurando el cuerpo de la décima edición del festival, de la que próximamente irán descubriendo novedades,así como las primeras confirmaciones de su cartel.

Santander Music se ha propuesto ofrecer una apuesta integradora de la programación cultural de la ciudad y, a lo largo de estos meses y hasta que llegue el evento principal en La Magdalena, irá desvelando lo que será todo un programa multidisciplinar, que incluirá música, teatro, arte, literatura, gastronomía o deporte, "muestra de la importancia de la interacción de la industria cultural y el desarrollo económico y social de las ciudades en la actualidad".

En el caso del concierto de Sugar Daddy & The Cereal Killers, la organización señala que se trata de "una locomotora de rhythm & blues, swing y boogie woogie con una energía descomunal". Ver a esta big band en directo es como subirse a una máquina del tiempo y dejarse llevar a los Estados Unidos de los años 40.

El grupo nació en el año 2009 en Milán de la mano del carismático Simone Caputo, comúnmente conocido como Sugar Daddy, quien contó con la colaboración del batería Francis Needham y el bajista Roberto Bob Boldi, quienes ya habían participado conjuntamente en diferentes proyectos.

"Sugar Daddy & The Cereal Killers ha ido creciendo hasta convertirse en lo que es ahora, con una potente sección de vientos compacta y dinámica que conforman los saxofonistas Luigi Napolitano y Roberto Dibitonto y el trompetista Cosimo Pignataro. Junto a ellos, el elegante y virtuoso pianista John Bramley", recalcan desde Santander Music.

Este primer concierto se celebrará en la noche del 17 de noviembre en El Almacén de Little Bobby (Calle del Sol 20, Santander), a partir de las 21.00 horas. Las entradas en taquilla tendrán un precio de 17 euros, mientras que si se compran de forma anticipada cuestan 14 euros y se pueden adquirir en S.O.F. (Calle Cubo, 1) y a través de la web entradas.liberbank.es.

Por su parte, desde Santander Music definen a Jett Rebel como "un creador de un universo pop deslumbrante y mágico, una esas raras especies capaces recrear toda clase de estilos de forma admirable, un genio precoz y artista desmesurado".

Sus primeras grabaciones nacieron en un pequeño estudio casero. De ahí surgió el EP 'Sundown' y la opereta rock 'Red Coat', en los que ya mostraba su preferencia por los sonidos beat y el power pop, las baladas y las canciones con regusto vocal.

Con estas grabaciones se convirtió en un ídolo y primera figura en las radios alternativas en Holanda, su país natal, y sus directos comenzaron a ser un espectáculo, haciendo gala de su virtuosismo con hasta quince instrumentos, algo que no pasó desapercibido para el público ni para la crítica.

Entre 2013 y 2014 dio el gran salto con la publicación de los EPs 'Venus' y 'Mars' y apareció también ese año su primer largo, 'Hits for Kids', donde tienen más presencia que nunca las influencias de clásicos de los 60. Tras su paso por infinidad de festivales y varios tours, en 2016 vió la luz 'Truck', con 27 canciones que conforman la primera parte de una trilogía que completan 'Don't Die On Me Now' y 'Superpop'.

La sala BNS (Avda. Reina Victoria 46, Santander) acogerá el directo de Jett Rebel el 14 de diciembre desde las 21.30 horas. Las entradas en taquilla tendrán un precio de 14 euros, mientras que si se compran de forma anticipada cuestan 12 euros y se pueden adquirir en S.O.F. (Calle Cubo, 1) y a través de la web entradas.liberbank.es.