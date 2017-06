Nacho Vegas, Santiago Auserón, Fruela Fernández o Juan Gómez Bárcena participarán en el ciclo 'Cultura y Política'

Podemos Cantabria ha organizado un ciclo sobre 'Cultura y Política', que se celebrará entre los meses de agosto y noviembre y en el que participarán músicos, filósofos, actores o escritores. El objetivo de la iniciativa es "situar a la cultura en primera línea del debate político".

El ciclo ha sido presentado este viernes en rueda de prensa la responsable del área de Cultura del partido, Elsa Miguel Gutiérrez, y su coordinador, Alberto Santamaría, que han señalado que el punto de partida de esta propuesta es que la cultura es un bien colectivo y no debe entenderse ni como el lujo de unos pocos, ni como mero entretenimiento, pero tampoco como adorno turístico y económico.

El programa de actividades incluye, junto a una serie de exposiciones, varios encuentros donde participarán algunos "nombres de referencia" en la cultura española, como Nacho Vegas o Santiago Auserón, quienes abordarán en varios debates la situación de la cultura en el territorio de la política.

También estarán Germán Cano, Fruela Fernández, Gema Martínez, Elsa Pamparacuatro, Pablo Mazo, Juan Gómez Bárcena, así como representantes del Café de las Artes o Espacio Espiral.

Todas las actividades tendrán lugar en el espacio social La Moraduca (Isaac Peral, 40), recientemente inaugurado, a excepción del concierto previsto la noche del 11 de agosto en la Sala Niágara de Santander.

Para los responsables de Podemos, "no hay cambio político si no hay cambio cultural, si no hay cambio en la forma percibir y sentir lo que nos rodea". A su juicio, es "necesario generar una visión de la cultura pegada a la vida cotidiana de las gentes", de forma que ésta se entienda "como algo que se produce entre todos" y "no como algo que simplemente se consume".

De esta forma, con los encuentros y actividades incluidos en el ciclo se pretende establecer una "reflexión colectiva" acerca de esta idea de cultura a cargo de personas de "diferentes procedencias, tendencias, y modos de hacer, con el objetivo de repensar la cultura como eje de cambio".

La programación incluye dos 'Encuentros sobre cultura y política', que tendrán lugar los días 11 y 12 de agosto el primero de ellos, y el 3 y 4 de noviembre el segundo.

En estos encuentros el público tendrá la ocasión de poder hablar con Nacho Vegas o Santiago Auserón, así como debatir, con otros profesionales, cuestiones relacionadas con las artes escénicas y el patrimonio cultural. También podrán asistir a encuentros sobre nuevas voces de la literatura, arte y activismo, etcétera.