Torrelavega se prepara para el concierto de Scorpions con un amplio despliegue material y audiovisual

Torrelavega se prepara para el concierto que Scorpions ofrecerá el próximo miércoles 12 de julio en los Campos del Malecón y para el que la mítica banda alemana contará con una gran producción audiovisual y con un aumento en las medidas de seguridad, todo ello al nivel del evento internacional más importante de la ciudad hasta la fecha.

El recinto contará con doce tráileres de luz (300.000 vatios) y sonido (150.000 vatios), un escenario de gran amplitud (20x16 metros), así como un enorme montaje audiovisual con una espectacular pantalla trasera de 16x8 metros y dos laterales de 8x6 metros. Este amplio despliegue material, sumado al espectáculo musical que siempre garantiza un grupo de culto como Scorpions, tendrá como resultado una atmósfera única para los 8.000 asistentes que se espera que acudan a la cita.

Como consecuencia de las buenas previsiones de aforo, la organización recomienda que se acuda con el suficiente tiempo de antelación al concierto, puesto que se han reforzado las medidas de seguridad y habrá controles más exhaustivos en los accesos. La apertura de puertas tendrá lugar a las 19.00 horas y una hora después Aranea Adventus, la primera de las bandas invitadas, dará comienzo al evento. Posteriormente, a las 21.00 horas, será el turno de Avalanch y, finalmente, a partir de las 22.30 horas llegará el plato fuerte, con Scorpions sobre el escenario.

Y es que un evento de este calibre, en el que se esperan seis horas de puro rock, no podría llevarse a cabo sin las 250 personas involucradas en él y que en estos momentos trabajan en los preparativos para que el resultado final cumpla con las expectativas del público.

Además, los asistentes tendrán a su disposición, entre otras cosas, 12.000 perritos calientes, 12.000 porciones de pizza y los 15.000 litros de cerveza que ha preparado la organización. Espectadores cántabros y, a su vez, llegados desde muchos puntos del país, desde ciudades como Madrid, Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria, Ávila, Lugo y Valladolid, o incluso desde fuera de las fronteras españolas, con visitantes de Inglaterra, Francia o Italia, ya que el 70% de los asistentes que han comprado sus entradas hasta la fecha vendrán desde fuera de Cantabria.

Todo ello repercute de forma beneficiosa en Torrelavega y su área de influencia, puesto que hay prevista una ocupación que rozará el cien por cien en las noches del 11 y 12 de julio. Calculando un gasto medio de 125 euros por día por persona durante los dos días citados, está prevista una inyección económica de 1,5 millones de euros para la comarca del Besaya.

El concierto de Scorpions es un evento musical que se enmarca dentro del programa de actividades que el Gobierno de Cantabria ha organizado para la celebración del Año Jubilar Lebaniego y en lo que será una de las dos únicas citas que los alemanes ofrecerán este año en España dentro de su gira europea.

Avalados por su magistral trayectoria escrita en letras mayúsculas en la historia de la música a nivel internacional, Scorpions se ha convertido en una garantía de éxito y lo pretenden demostrar una vez más con la presentación de su último trabajo, ‘Return to forever’, que sonará en directo por primera vez en Cantabria.

Más de 50 años sobre los escenarios y más de 100 millones de discos vendidos en todo el mundo, así como innumerables giras mundiales, es el extraordinario bagaje que los germanos llevan a sus espaldas. No obstante, tal y como podrá apreciar el público de Torrelavega, aún les queda cuerda para rato. La banda de Klaus Meine, Rudolf Schenker y Mathias Jabs contará también con Pawel Maciwoda y Mikkey Dee, exbatería de Motorhead.

Con nuevos temas y, sobre todo, interpretando su inacabable repertorio de hits, como ‘Wind of change’, ‘Rock you like a hurricane’ o la celebérrima ‘Still loving you’, Scorpions llevará al público a un viaje por lo más destacado de su historia, en un evento que contará con la presencia de Avalanch y Aranea Adventus como bandas invitadas de gran prestigio en la escena nacional.

Últimas entradas a la venta

En solo una semana se vendieron más de la mitad de las entradas que se han puesto a la venta para ver en directo a Scorpions en la capital del Besaya y, en estos momentos, las entradas de fondo están agotadas y las de tribuna y preferencia están a punto de acabarse.

La organización ha previsto cinco tipos de entradas, todas sin numerar: grada fondo, desde 32 euros, y que ya se agotaron; pista, desde 42 euros; grada preferente y grada tribuna, desde 48 euros; y pista premium, desde 72 euros. En este último caso, incluye acceso por puerta exclusiva a las primeras filas del césped, en zona acotada, pulsera conmemorativa, baños y barra exclusivos en esa zona.

A todas las entradas online hay que sumarles gastos de gestión, que van desde 3 euros en la web oficial del evento, www.scorpionstorrelavega.com, hasta los 7,20 euros como máximo, que incrementa el precio de la entrada de pista premium en El Corte Inglés y en Ticketmaster.

Además, hay ocho puntos de venta oficiales repartidos por Cantabria. Estos establecimientos únicamente venden entradas de pista a 42 euros, gastos de gestión incluidos. Se pueden adquirir en los McDonald’s de Cantabria, en las librerías Estvdio, en Manuel Muñoz (Torrelavega), en Discos Cucos y Siboney (Santander), Cafetería Riviera (Laredo), París Texas (Reinosa) y Arson Sony (Castro Urdiales).

El concierto de Scorpions cuenta con el respaldo de la Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio del Gobierno de Cantabria y el Año Jubilar Lebaniego, la colaboración especial del Ayuntamiento de Torrelavega y está producido por Mouro Producciones y Get In Promociones Musicales.