US Rails se incorpora a la programación de invierno de Santander Music 2018

La banda americana US Rails ofrecerá este sábado, 10 de febrero, un concierto en El Almacén de Little Bobby, en Santander, dentro de la programación de invierno del festival Santander Music, que este año cumple diez años.

Organizado por Los Huesos de Portobello, el concierto forma parte de las actividades paralelas de la octava edición de la Feria del Disco, que se celebra los días 10 y 11 de febrero en el Hotel NH Santander.

US Rails es una banda de conocidos compositores surgida en la escena de Philadelphia. Recogen lo mejor del rock de la vieja escuela, en la línea de grandes como Eagles, Steve Miller Band, The James Gang, Lynyrd Skynyrd, Steely Dan, The Doobie Brothers, Buffalo Springsfield o Crosby, Stills, Nash & Young. El precio de la entrada es de 14 euros anticipada y 17 en taquilla.