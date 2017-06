Giménez Raurell hablará sobre el vidrio en las artes plásticas en SIANOJA

La conservadora del Museo Cerralbo de Madrid, Cristina Giménez Raurell, ofrecerá este miércoles, 28 de junio, a las 19.30 horas, en la capilla del Palacio de Albaicín de Noja, una conferencia titulada 'El vidrio en las artes plásticas. New Glass Movement en España', tema en el que es una destacada especialista. En esta conferencia, Giménez Raurell hablará del vidrio como un material rico y versátil que ofrece múltiples posibilidades técnicas y estéticas que muchos creadores contemporáneos han sabido apreciar. Siguiendo su reciente estudio sobre vidrio contemporáneo que se ha publicado on-line como tesis doctoral 'Escultura y vidrio: España (1975-1995). New Glass Movement', se hará un recorrido cronológico y geográfico citando ejemplos emblemáticos en los que el vidrio y la escultura van de la mano. Se analizarán los comienzos del New Glass Movement en nuestro país, atendiendo también a los creadores e instituciones más destacadas del mundo que, desde finales de los años 50 del siglo XX hasta nuestros días, impulsan el Studio Glass fuera de España. Cristina Giménez Raurell es Doctora en Historia del Arte (Arte Contemporáneo) por la Universitad de València, funcionaria de carrera y perteneciente al Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos (desde 2003). Ha trabajado en el Museo de Arte Reina Sofía, el Museo del Ejército de Toledo y actualmente es conservadora del Museo Cerralbo en Madrid.