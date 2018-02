Una asamblea ciudadana agrupa a asociaciones de vecinos, estudiantes y colectivos afectados contra el Metro-TUS

La indignación y el malestar que ha levantado entre la ciudadanía y los propios trabajadores la puesta en marcha del nuevo servicio de transporte urbano de Santander, que está generando infinidad de protestas y reclamaciones por parte de los usuarios ante la pasividad del equipo de Gobierno del PP, ha cristalizado en el nacimiento de la asamblea que agrupa a asociaciones de vecinos, estudiantes y colectivos afectados por el bautizado como Metro-TUS.

Solo unas horas después de que el pleno municipal rechazara la paralización inmediata o la revisión de este sistema que ha costado cerca de siete millones de euros a las arcas públicas y que contó con el único apoyo del PP y del concejal tránsfuga de Ciudadanos, David González, en un pleno casi monográfico, la sociedad civil continuó con su movilización y con las muestras de cabreo que han sido una constante desde que comenzara a funcionar.

Y es que la Universidad de Cantabria acogió un encuentro en el que participaron una veintena de asociaciones vecinales y colectivos que han decidido hacer un frente común a través de una asamblea ciudadana en la que "unir opiniones, ideas, propuestas y soluciones" al Metro-TUS.

La convocatoria, promovida por el Consejo de Estudiantes, como días antes fue la de la FECAV, ha sido calificada como "un éxito" por parte de los asistentes, que consideran que "abre una vía en la que pueden participar otros colectivos, que sin duda están afectados por la problemática que se ha originado".

Además, mediante un comunicado de prensa, han expresado "el deseo de marcar distancias con las decisiones de los partidos políticos, ya que la asamblea nace con la idea de opinar, construir y encontrar soluciones al problema y malestar de toda la ciudadanía de Santander".

Problema global

Los asistentes a la reunión analizaron los problemas de la movilidad en Santander y el área metropolitana y decidieron integrase en una asamblea para "unir fuerzas, ya que ante un problema global la respuesta ha de ser global, no valen parches".

También, la recién nacida asamblea ha anunciado que está trabajando en un manifiesto al cual podrán adherirse otras más asociaciones o colectivos afectados, desde comerciantes, a taxistas o transportistas, por ejemplo.

De hecho, esta organización espera que su voz sea tenida en cuenta por el equipo de Gobierno y en los próximos días le hará llegar ese manifiesto, "esperando encontrar una postura dialogante y constructiva". En cuanto a posibles movilizaciones, "no se descartan", pero confirman que su intención es abrir antes un espacio de diálogo y tomar medidas a continuación si no fructifica.

"Bueno para Santander"

Pese a las críticas constantes y los múltiples problemas que han surgido en las últimas semanas, con atascos, retrasos y paradas abarrotadas de ciudadanos esperando el autobús, la alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), sigue defendiendo las bondades del sistema e insiste en que el Ayuntamiento no rectificará ni dará marcha atrás.

"No voy a dejar de hacer nada que crea que es bueno para Santander por seguir o no seguir estando en este sillón. Lo que crea que es bueno para Santander lo voy a hacer y lo que crea que no es bueno no lo voy a hacer", ha manifestado este viernes a preguntas de la prensa sobre si el equipo de Gobierno está preocupado porque el malestar social entre muchos vecinos por este proyecto pueda llevar a un cambio en el Consistorio tras las elecciones municipales de 2019.

Igual también ha subrayado que sigue pensando que "el Metro-TUS tiene que funcionar para que sea bueno para los santanderinos" y ha reconocido que no sabe hasta que punto habrá que modificar el proyecto. En cuanto al Metro-TUS, ha reiterado que no va decir las medidas, ajustes o cambios que se van a implantar hasta que "no esté consensuado".

"Se ha escuchado absolutamente a todos los vecinos, hay muchísimos que tienen razón y debemos de hacer que el transporte urbano sea la mejor manera de moverse por Santander", ha concluido.