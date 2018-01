Miriam Díaz se salva del cese en un pleno en el que elude intervenir para dar explicaciones por la web de Turismo

Miriam Díaz (PP) continuará ejerciendo sus funciones como concejala de Cultura y Turismo de Santander pese a la reprobación explícita y pública de todos los partidos de la oposición en el pleno de la Corporación. Ni dimisión, ni cese. La edil ha salvado el debate en el que se pedía su renuncia por el "rídiculo" en la promoción turística de la ciudad como consecuencia de la traducción no profesional de la nueva web, que incluía errores e incoherencias en varios idiomas y convertía al Centro Botín en el Centro del Saqueo o Centro del Pillaje, entre otras equivocaciones.

Y ha conservado el puesto con el apoyo incondicional de la alcaldesa, Gema Igual, que ha evitado que la concejala interviniera durante su turno de palabra y se ha convertido en su portavoz y máxima defensora, con la excusa de que quería "proteger" a la edil de lo que ha tachado de "circo mediático" y "trato inhumano" hacia Miriam Díaz por parte de los grupos que conforman la oposición.

"Yo voy a decidir cuándo protejo a mis concejales y les permito intervenir o no, que para eso soy la jefa", ha llegado a decir Igual ante las críticas del resto de portavoces, que la han acusado de "cercenar el debate", "no dar la cara ni asumir responsabilidades" y "faltar al respeto al pleno" cuando la alcaldesa ha retirado la palabra a la responsable de Cultura y Turismo en una moción en la que se cuestionaba precisamente su capacidad para seguir al frente de ese departamento.

Los calificativos empleados para definir la polémica web y las justificaciones del equipo de Gobierno del PP en torno a esta cuestión han sido muy variados: desde "hazmerreír" hasta "bochorno"; de "esperpento" a "despropósito"; de "incompetencia y torpeza" a "chapuza y ridículo"; de "gestión desastrosa" a "actuación caótica y penosa", los concejales de la oposición no han ahorrado en adjetivos para defender su petición de que Díaz dimita o sea cesada de inmediato.

"Por dignidad política, lo mejor es que se vaya", ha insistido el portavoz regionalista, José María Fuentes-Pila. "Se trata de dar la cara, asumir responsabilidades y pedir disculpas. En este Ayuntamiento, el PP premia la irresponsabilidad y la incompetencia para bochorno de los santanderinos", ha recalcado por su parte Pedro Casares, líder el PSOE en la ciudad.

González, otra vez 'salvador'

"Lo que me sale en el día de hoy es no exponer a este circo mediático, malintencionado y retorcido a Miriam y defenderla", ha respondido Gema Igual en el turno reservado al equipo de Gobierno, para añadir al respecto que "no consiento que se defienda de según que cosas".

En este sentido, la alcaldesa ha considerado que el debate sobre este asunto ha sido "desproporcionado" y "oportunista", basado en una crítica "destructiva e intoxicada". "Se han pasado de la raya", ha recriminado Igual al grueso de la oposición, que no ha tenido oportunidad de escuchar las explicaciones de Díaz ni hacer una réplica a las soflamas de la sucesora de Íñigo de la Serna.

Una vez más, David González, el concejal tránsfuga de Ciudadanos, ha sido decisivo en la votación y no ha respaldado la moción de los demás miembros de la oposición municipal al considerar que estaba "pobremente articulada". El edil, que no ha participado en gran parte de los asuntos que se debatían este jueves, sí que ha intervenido en este punto para justificar su decisión en que la petición de dimisión es un "hecho recurrente" en los plenos, hasta ser el "común denominador" de los mismos, por lo que "pierde el valor que podría tener".