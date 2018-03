Podemos lanza su proceso de primarias al Consejo Ciudadano y a la Secretaría General del partido en Cantabria

Podemos ha presentado este jueves el calendario que marcará los plazos de su proceso de primarias al Consejo Ciudadano Autonómico (CCAA) y a la Secretaría General del partido, a través del cual pretende alcanzar una estabilidad que le ha sido esquiva desde hace más de medio año cuando estalló una crisis interna en el seno de la formación que se ha ido agudizando con el paso de los meses, reflejada en los continuos enfrentamientos entre la dirección y varios de los círculos de peso de la comunidad.

Alberto Gavín, actual coordinador del CCAA tras la dimisión el pasado mes de junio del entonces secretario general del partido, Julio Revuelta, ha anunciado públicamente que no se presentará como candidato, apartándose así de la primera línea política. "No me presentaré como tampoco quise hacerlo en el anterior proceso, a pesar de que tuve la invitación de los que hoy son mis compañeros en el Consejo Ciudadano", ha explicado, señalando también que la decisión la tenía tomada desde hace tiempo.

Así pues, Podemos encara un mes en el que un censo de aproximadamente 1.200 inscritos elegirá a la nueva dirección del partido en Cantabria, relegando desde ahora al actual CCAA a ejercer sus competencias en funciones. La votación telemática y presencial tendrá lugar entre los días 5 y 9 de abril, en el marco de una campaña electoral que dará comienzo el 22 de marzo, el día en el que se publicarán las candidaturas definitivas que concurrirán a este proceso, de cuyos resultados se tendrán noticias el día 11 de abril.

Entre el 8 y el 14 de marzo estará abierto el plazo para la inscripción de las candidaturas que serán de carácter unipersonal, disponiendo hasta el día 13 para la presentación de los avales necesarios. El 15 de marzo se darán a conocer de manera provisional aquellas que participarán en las primarias, y hasta la publicación de las definitivas, la formación morada establece un periodo de seis días para subsanar incidencias técnicas en caso de que las hubiera.

En cuanto al sistema de votación, Gavín ha explicado en rueda de prensa que será 'Desborda', es decir, el que se viene aplicando desde Vistalegre II y que garantiza tanto la paridad entre hombres y mujeres -que solo se aplicaría en el caso de que hubiera más hombres elegidos-, como que las candidaturas con menos votos tengan representación en el Consejo Ciudadano Autonómico.

De esta manera, el secretario o secretaria general que resulte vencedor o vencedora de las primarias a través de listas abiertas, mediante el documento organizativo que presente consigo, determinará el número de consejeros y consejeras que formarán la nueva dirección, que estará comprendido entre 14 y 24.

Alberto Gavín y Mercedes González en rueda de prensa | RUBÉN ALONSO

Tal y como ha explicado Gavín, los cuatro documentos ligados a la candidatura ganadora -el político, el organizativo, el ético y el de igualdad- marcarán el rumbo a seguir del partido, con el objetivo de conseguir "una estabilidad anhelada" en el seno de la formación morada en la comunidad.

Proyecto para 2019

"Esperamos que esta vez sí se consiga y le den una tranquilidad necesaria para afrontar un proyecto que tiene que basarse en la consecución de una marea para llegar a 2019 con la mayor fuerza posible para ser una alternativa de Gobierno", ha sentenciado el coordinador, al tiempo que ha recordado que el candidato o candidata a la presidencia saldrá de otra elección posterior mediante otro proceso distinto. "Nuestra voluntad es que esa candidatura no sea solo de Podemos, sino que aglutine otras fuerzas políticas", ha concluido.

El sector crítico con la actual dirección del partido lleva meses reclamando a este órgano la convocatoria de unas primarias que dio luz verde la dirección nacional en agosto y que, tras esquivar la concreción de una fecha en los Consejos Ciudadanos, finalmente aplazó hasta esta primavera.

Los sucesivos reproches de los círculos descontentos que llegaron a denunciar la existencia de "muchos vagos, trepas y oportunistas" en el órgano de dirección, sumado a las continuas dimisiones en el propio CCAA, han sumido al partido morado durante más de medio año en una guerra interna cuyo final pretende alcanzarse tras estas primarias. Gavín reconoció en una entrevista a este medio que "ningún inscrito quiere ver un conflicto continuado ni una lucha de egos" y estableció como receta para acabar con la división interna que "nos centremos en las ideas y no en las personas".