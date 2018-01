"Los profesores interinos han sostenido a la escuela pública en la época de mayores recortes"

La inminente convocatoria de una de las mayores ofertas de empleo público docente de la historia de España tiene en tensión a miles de personas, que deben combatir la incertidumbre de no conocer las condiciones exactas a las que se enfrentarán en apenas unos meses debido a los cambios que tiene previsto introducir en las pruebas el Gobierno de Mariano Rajoy.

Los sindicatos, que pactaron con el PP un acuerdo dentro de la Mesa de la Función Pública para mejorar las condiciones y reducir la interinidad del profesorado, están en pie de guerra después de que el Ministerio de Educación haya pasado el rodillo y descartara prácticamente la totalidad de las propuestas que las centrales sindicales habían presentado para aumentar la transparencia del proceso y afrontar desde el consenso una "situación extraordinaria".

Así lo califica a preguntas de eldiario.es el secretario de Enseñanza Pública de la Federación Estatal de Enseñanza de CCOO, José María Ruiz, que es miembro de la Mesa Sectorial de Educación del Ministerio y ha formado parte de las negociaciones con el departamento que dirige Íñigo Méndez de Vigo durante los últimos meses.

Según recalca en su visita a Cantabria, donde participa en una serie de actos con el profesorado interino para explicar las condiciones del nuevo sistema de oposiciones docentes, el objetivo prioritario del sindicato es que se convoquen todas las plazas que consideran "imprescindibles", un cálculo que a nivel estatal es de cerca de 150.000 puestos entre la estabilización del profesorado y cubrir la tasa de reposición que va a haber en los próximos cinco años.

"Tenemos que revertir la consecuencia de los recortes en la oferta de empleo público que ha habido desde el último Gobierno de Zapatero, cuando se empezaron a cubrir solo tres de cada diez jubilaciones, y los dos gobiernos de Mariano Rajoy, que ha cubierto solo una plaza de cada diez jubilaciones", denuncia.

A su juicio, esta política de recortes impuesta desde el Estado ha disparado la temporalidad, hasta el punto de que "uno de cada cuatro docentes en España es temporal", un dato que se tratará de revertir en los próximos tres años hasta dejarlo en el 8% a nivel nacional.

En esta línea de trabajo, Ruiz explica que desde CCOO han tratado de pactar una serie de enmiendas que facilitaran el acceso en esta oferta de empleo público docente a todos aquellos que acumulan experiencia, años de trabajo y dedicación dentro del sistema de enseñanza público.

"El razonamiento es el siguiente: estamos ante una situación extraordinaria, con un volumen elevadísimo de personal temporal que no ha tenido oportunidad en los últimos ocho años de sacar una plaza porque no se ofertaban siquiera. Se tenían que presentar a las oposiciones para seguir en la lista de interinos, pero no tenían opción. Competían miles de personas por cinco, diez o quince plazas. No han tenido oportunidad, mientras que si no hubiera existido una limitación en la tasa de reposición, esas personas habrían consolidado su puesto", expone.

Esas personas, durante todos estos recortes, han estado preparándose oposiciones, presentándose a sabiendas de que no iban a conseguir la plaza porque la competencia era elevadísima, insiste Ruiz. "Los profesores interinos son los que han sostenido la escuela pública durante la época de mayores recortes. Si a esa gente que ha estado sustentando todo eso, y encima no han tenido oportunidades, lo que pedimos es que se tenga en cuenta y se valore. Es una cuestión de justicia social", opina el representante de CCOO a nivel nacional.

Ante esta situación, su propuesta al Ministerio de Educación era realizar algunas modificaciones para que el profesorado se enfrentara a un concurso-oposición distinto. Estas modificaciones iban encaminadas, en el ámbito del examen, a que las pruebas no fueran eliminatorias, sino que fuera una prueba con distintas partes, de manera que el opositor hiciera todo el proceso y tuviera una evaluación global, algo que ha sido rechazado por el Gobierno.

Si superaban esa prueba, se pasaba a la fase del concurso, donde se suman los méritos de manera ponderada y se establece la nota final, de manera que la experiencia también tuviera más peso. "Nosotros también queríamos que se cambiase la ponderación, de forma que fuera el 45% por los méritos y el 55% por el examen, aunque finalmente quedará en 40%-60%".

"También queríamos que hubiese un peso diferencial de la experiencia y que no pudiese ser sustituido por otros méritos. La situación que se da es que con titulaciones académicas, con formación permanente o con idiomas puedes sustituir la puntuación que no tienes por la experiencia", recuerda este docente, que reclama a su vez una "mayor homogeneización" entre las comunidades autónomas y la "limitación del número de opositores por tribunal".

Conchi Sánchez (CCOO Cantabria) y José María Ruiz en rueda de prensa.

Desacuerdo con el Gobierno

"Esta es una oportunidad que el Ministerio de Educación ha tenido y que no está aprovechando para poder abordar de forma integral una serie de cosas que mejorarían todo el proceso. Lo que hemos detectado es la nula voluntad negociadora del Gobierno", critica este miembro de la Mesa Sectorial de Educación.

En esta línea, considera que "donde había una oportunidad, están generando un problema", entre otras cosas, porque proponen un cambio de temario. "Si durante unos años la gente no se ha podido sacar la plaza pero se ha tenido que estudiar unos temas, en la mayor oferta de empleo público en la que salen todas las plazas de los años anteriores no puedes plantear un cambio y ampliación de temario, haciendo pasar al cuerpo de maestros de 25 a 60 temas. No es lógico", recalca.

A esta decisión se suma la incertidumbre sobre el proceso que todavía se mantiene a unos meses de la convocatoria oficial, lo que según el representante de CCOO augura un "invierno caliente" en la movilización sindical, porque "el Ministerio ha jugado de una manera increíble con los tiempos" y "ha hecho dejación de sus funciones, lo que ha perjudicado al profesorado interino, que ha tenido que soportar toda la rumorología durante este tiempo".