Dicen las crónicas de Octubre, que sólo en Cantabria hay más de cinco denuncias al día por violencia de género y que en el segundo trimestre de 2017 los casos de violencia aumentaron en un 19%. Dicen también que los juzgados asignados a los casos de violencia contra la mujer recibieron (durante el segundo trimestre de 2017) un total de 469 denuncias o lo que es lo mismo, un incremento del 18,8 por ciento con respecto al mismo periodo de 2016, que registró "tan solo" unas 395. Y esta situación, lo siento, me trae a la memoria el memorable (y perdón por la redundancia) caso de una Asociación Sevillana de Abogados Cristianos que como no tiene mucho que hacer, con el rabo espanta las moscas y que irritada por estos y otros abusos no sabía qué podía hacer hasta que… quiero decir, hasta el señalado día en que unas mujeres decidieron salir a la calle llevando en andas el Coño Insumiso por si esa clase de rogativas pudieran servir para algo y que los bárbaros –por fin - dejaran de matarnos. Y aquí viene lo mejor: fue poner el Coño al descubierto y, automáticamente, les vino la inspiración a esos moñas y ellos, que nunca habían abierto el pico para protestar por los mujericidios, decidieron imputar de un delito de odio a las paponas (1) acusándolas de escarnio a los "dogmas" de la Religión Católica y de un delito en contra los "sentimientos" religiosos de (imagino) ellos mismos y sus chaquetas porque los míos y los de otras cuantas y cuantos se limitaron a hacer unas risas (los sentimientos) y siguieron cómodamente donde estaban.

Ahora bien, después de leer las ultimas noticias y enterarme de que el número de denuncias registradas por el Observatorio contra la Violencia de Genero aumentó en nuestra comunidad en un 8,9 por ciento (es decir en 332 personas), he vuelto a pensar en estos sensibles abogados suponiendo que quizá fuera bueno recordarles (a ellos y a los que con ellos van) algunas "cosillas" importantes que nos tienen hartas alas mujeres en general y (a algunas muy en particular) con la intención, más que nada, de ayudarles a no perder el tiempo. Y estas son:

En primer lugar, que pasamos de los salvapatrias como ellos.Pasamos de una sociedad casposa donde la noción de honor sigue descansando entre las piernas. Pasamos (también) de que esa misma sociedad no actúe ni con la suficiente contundencia ni con la suficiente rapidez en favor de las ciudadanas más desprotegidas. Pasamos (por supuesto) de los criterios de unas autoridades religiosas que se creen designadas por el Altísimo para decir a todos y a todas lo que tienen que hacer con su sexo(y cuando tienen que hacerlo y cómo tienen que hacerlo).

Que pasamos de esa manía censoria que hoy día y por motivos de "seguridad" o de "moral" se aplica a todo lo que se mueve Coño Insumiso incluido.

Y, además, señores de la Asociación de Abogados Cristianos, algunas/muchas pasamos también de ustedes. Pero de lo que no pasamos ninguna es de exigir- una vez más – mayor provisión de fondos para formar a nuestros hijos en una cultura verdaderamente igualitaria y más medios para luchar contra la violencia machista. Y de paso también, menos oraciones de "bendita sea tu pureza" coño, que ya está bien.