Hace unos meses pasé una tarde husmeando, totalmente fascinado, en los muros de Facebook de personas totalmente desconocidas para mí. Finlandeses, polacos, rusos, japoneses, argentinos, etíopes, egipcios, sirios, esquimales, canadienses, filipinos, australianos, brasileños, cubanos, ingleses, belgas, ucranianos y muchos chinos. Mujeres, hombres, viejos, jóvenes. Estudiantes, jubilados, empresarios de éxito. Trabajadores, funcionarios, becarios, mochileros, deportistas. Fotos en la nieve o en la playa, fotos de desayunos, comidas o cenas, fotos de fiestas, fotos solos o acompañados, fotos de cumpleaños, fotos sentimentales, fotos sobre vivir el momento, fotos de viajes. Mensajes con ejercicios fotográficos, pictóricos o literarios. Imágenes de logros deportivos, mucho running, surf, esquí y escalada. Exhibición de logros físicos o intelectuales, fotos de cuerpos vestidos o semidesnudos, fotos de ropa y de zapatos, fotos de comida, fotos de bienestar, sonrisas, maquillaje, bodas, hijos, perros, gatos, atardeceres y selfies, muchos selfies.

Pasaba de muro en muro como Tarzán de árbol en el árbol. Tras ver unos doscientos perfiles, borracho de tanta imagen, me embargó la extraña sensación de estar asomado a un hormiguero en el que los individuos eran indistinguibles los unos de los otros. Nada era distinto. El fondo idéntico de cada perfil, con la estructura familiar y los colores corporativos de Facebook haciéndome sentir en casa (Facebook es una nacionalidad), contribuían a esa aplastante uniformidad de todo lo que, en teoría, debía de ser diferente. Bajo todas esas fotografías y comentarios había un impulso común: mostrar. Mostrar para ser reconocidos, admirados, queridos, reconfortados. Mostrar para decir existo, valgo la pena, soy singular. Qué primario y corriente el deseo compartido por todos tras la aparente diversidad.

Volví a mi perfil y reconocí, más o menos disfrazado, el mismo impulso primario y vulgar. Así que, invadido por la compasión, hermanado con todos esos desconocidos iguales a mí, desandé lo andado y comencé a dejar decenas de mensajes de aliento en muros de los cinco continentes, en decenas de muros de personas con las que no me une ningún vínculo pero que son idénticas a mí. ¡Genial! ¡¡¡Estás guapísimo!!! Espero que lo hayas pasado bien. Que se cumplan tus deseos. Suerte en la carrera. Me encanta lo que haces. Qué envidia de viaje. Menudo crack ¿Dónde has comprado eso? Todo acompañado por muchas exclamaciones, muchos emoticonos, muchos likes.