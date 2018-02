El artículo 155 es como el Kraken de los escandinavos: un montón de rabas con una cabeza muy grande que emerge de los fondos marinos para devorar barcos y marineros. El Kraken constitucional español estaba recluido en su guarida. Estaba ahí pero nadie sabía cómo desarrollarlo, aunque siempre estaba la tentación de abrir la puerta para ver cómo evolucionaban los acontecimientos. Era como esos martillos que hay junto a los cristales de emergencia en trenes y autobuses (en aviones, no me consta) y que tienen un poder magnético sobre los pasajeros. Basta colocar un botón de emergencia para casos extremos para que haya una fila de tipos que quiera pulsarlo, basta que haya martillo para que alguien quiera aporrear el cristal. Demasiado tentador para evitarlo.

El 155 es la bomba de neutrones autonómica. Parece dejarlo todo como estaba porque pone en el congelador el proceso autonómico, lo que supone devolver a un territorio 40 años atrás. Hizo acto de aparición el Kraken a finales del pasado año en la Rambla barcelonesa y ya no hay manera de devolverlo a su guarida. Y no hay manera porque al respetable no solo no le atemoriza sino que hace subir las acciones y el coste de los fletes como sube o baja la estimación del voto de quienes amen u odien al Kraken.

Pero solo en apariencia es un congelador. Gracias a los impulsores del procés (es el gran legado que van a dejar), el artículo anda danzando por toda España como una espada de Damocles. Porque con el Kraken se hace política, nada de neutralidad. Sirve para hacer aquello que los que no creen en las autonomías siempre quisieron hacer y no se atrevieron. Primero, tímidamente; luego, ya no tanto.

Ahora, con los virreyes ministeriales en Barcelona, el Kraken sirve para hacer política ideológica y de partido al tiempo que se saca pecho de la defensa del país y su sistema autonómico, todo incluido.

El uso que se hace de él va más allá de la mera gestión del día a día. El castellano en el sistema educativo es un caso. Aunque el Constitucional haya tumbado el parche de la Ley Wert para financiar clases en castellano en Cataluña, se trata, se esté de acuerdo o no en la cuestión de fondo, de seguir metiendo la nariz en casa ajena para cambiarle los muebles de sitio al vecino. Ahora se baraja usar al Kraken para tumbar la inmersión lingüística y hacer del castellano una lengua vehicular. Echar gasolina al nacionalismo para sacar votos en el resto del país puede entenderse desde la poltrona de un partido pero lo que demuestra es que la política con mayúsculas a muchos les queda grande.

En Cantabria el presidente Revilla ha protestado por el 155 encubierto que es la presencia constante del ministro Íñigo de la Serna y sus encuentros planificadores con el jefe de la patronal, Lorenzo Vidal de la Peña. No es un 155 de verdad, pero tiene la arrogancia de este. Lo que ocurre entra dentro del juego de precampaña pero no deja de ser una versión de cambiarle el mobiliario al vecino sin contar con su opinión. Que la casa deje que desear, eso lo dicen los moradores cada cuatro años en las urnas, pero no deja de ser llamativo cómo el Estado, y sus gestores, le han cogido gusto a invadir las competencias autonómicas.

Como argumentos hay para todo, aquí se habla del interés del inquilino. Es decir, por su interés pero sin contar con su opinión, lo que nos lleva a los tiempos de Carlos III. Una manera de echar una mano a los cántabros sería quitándosela del cuello, es decir, pagando la abultada deuda que el Estado mantiene con Cantabria. En cuanto a lo otro, no me imagino a un ministro de Rajoy ninguneando al lehendakari en Bilbao o Vitoria, como tampoco me imagino a un preboste autonómico negociando con la oposición en Cortes las inversiones del Estado y sus satélites autónomos en su territorio. Pero más cosas veremos. Esto solo acaba de empezar.