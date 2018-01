Santander, el ridículo como oferta turística del Partido Popular

Santander no puede perder el pulso del tiempo que nos toca vivir, perdiendo la capacidad de erigirse en una ciudad referente del siglo XXI para quedarse en la nostálgica postal de verano del siglo pasado. La XXXVIII edición de FITUR, la feria del sector turístico más importante del año, vuelve a demostrar que nuestra ciudad no tiene modelo turístico y es irrelevante en el contexto nacional, donde juega un papel muy importante la innovación, la sostenibilidad y el desarrollo de nuevas acciones para definir el papel que juegan las ciudades en el futuro.

El modelo turístico del Partido Popular, antes con Íñigo de la Serna y ahora con Gema Igual al frente de la Alcaldía, no ofrece permanencia en el tiempo, no acaba con la estacionalidad y no da alternativas de ocio más allá de las que la ciudad ofrece por inercia, incapaces de multiplicar el valor turístico y asumiendo como éxito propio de su gestión, el valor innato que tiene la Santander.

El ridículo, la anécdota, los plagios y errores se han confirmado como la única oferta turística que ofrece el Partido Popular para la ciudad, en la cita anual en la que se dan lugar todas las empresas turísticas, organismos e instituciones de los países que participan, y que constituye el mejor escaparate de lo que cada lugar y país quieren ofrecer al mundo.

Si en 2016 el escandalo lo produjo el plagio de un logo e imagen de marca que tuvieron que retirar a pocos días del comienzo de FITUR, este año la ciudad acude a esta cita anual, con una nueva polémica, la traducción equivocada en siete idiomas de una nueva página web turística. Santander no se merece esto, no nos merecemos a unos responsables públicos que mienten, se equivocan a conciencia y son incapaces de asumir errores o pedir disculpas. El hecho de que la concejala se jacte públicamente de que gracias a este error la web tendrá más visitas, riéndose de los ciudadanos, del trabajo de los profesionales y de la inversión de dinero público, en la creación de esta página web la lleva irrevocablemente al cese al frente de sus responsabilidades como única salida digna. Más aún cuando el impacto que tiene para la ciudad que se hayan incrementado las visitas tras conocer este bochorno, es muy negativo.

A nadie se le escapa que el turismo es mucho más que ir de vacaciones, es un fenómeno que consolida cada año el desplazamiento de miles de personas alrededor del mundo, con ganas de conocer nuevos espacios y explorar la historia, el arte la cultura o la gastronomía de un determinado lugar. Constituyendo así uno de los mayores motores de la economía, que convoca a todo nuestro país a hacer un esfuerzo por consolidar el turismo como una fuente de riqueza y de creación de actividad económica, cultural y social.

Hay ciudades, como Santander, que son referencia en nuestro país de esa búsqueda permanente por disfrutar, por evadirse, gracias a atractivos - el patrimonio natural, paisajístico, cultural y turístico - que hacen que sea por sí misma reflejo de lo que entendemos por un turismo de calidad desde hace más de 100 años. Pero es responsabilidad de quienes ostentan el gobierno municipal saber aprovechar y desarrollar todo el valor innato de la ciudad, para hacer de ella un destino único, incomparable y claramente diferenciado del resto de la oferta que se muestra en FITUR. Incapaces de lograrlo, han convertido a nuestra ciudad en el hazmerreír de todos, sin ningún proyecto de ciudad, pero aún más grave, convirtiéndose cada año en la anécdota burlesca de la feria.

"Nuestro destino nunca es un lugar, sino una nueva forma de ver las cosas", decía Henry Miller, quien publicó la novela Trópico de Cáncer en 1934, y tan importante es la forma en la que se ven las cosas como la forma en la que se cuentan. Santander pierde un año más una oportunidad única de demostrar en FITUR la riqueza y el valor que tiene como destino turístico.