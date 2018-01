Suicidio telefónico

El ser humano está lleno de contradicciones. Ahí va una personal: me molesta que me llamen por teléfono para venderme un seguro o una tarifa de internet o lo que sea pero, al tiempo, no quiero trasladar mi malestar a la persona que me llama y que se gana la vida como buenamente puede. Al final he optado por decir que me he muerto. Me gustaría hablar con el titular de la línea, dicen ellos. Lo lamento, falleció hace unos días, digo yo. Normalmente me dan el pésame, cuelgan rápido y no me vuelven a llamar. Imagino que, como me he muerto, me dan de baja en sus listas de personas a las que vender algo y por eso dejan de molestarme.

Creo que es un remedio efectivo porque lo usa poca gente. Si el día que me llaman estoy de mal humor o son impertinentes me vuelvo más cruel. No lo sienta, les digo, que no lo quería nadie. A veces, si estoy acompañado, pronuncio mi nombre y apellido en voz alta y anuncio mi fallecimiento. ¿Marcos Díez? Lo siento, lo acabamos de enterrar. A la gente, normalmente, le incomoda que hable de mi propia muerte en voz alta, como si las meras palabras fueran un conjuro o un llamamiento o tuviesen poderes o las escuchase algún ser mágico o yo qué sé. La experiencia me dice que he informado de mi muerte en decenas de ocasiones y que todavía no me he muerto yo. De hecho, ni siquiera me han cortado la línea telefónica, que era mi principal temor.

En los últimos años he informado de mi deceso a las principales compañías telefónicas: Movistar, Vodafone, Orange, Yoigo, Jazztel, Ono, etcétera. Con las de seguro llevo un camino parecido. Y lo mismo con los bancos. La conclusión, de momento, es demoledora: yo no me he muerto ni una sola vez pero como los muertos no gastan parece que, poco a poco, sí se muere el interés que todos ellos tienen por mí.