La sabiduría del show business

«Esta mañana tuve una idea buenísima, pero no me gustó», dicen que dijo Samuel Goldwyn, el de la Metro-él mismo-Mayer. La verdad es que ideas tuvo muchas, como ha quedado constancia. Es posible que unas cuantas fueran maravillosas porque había crecido en Polonia y aprendido inglés de mayor. Esta, por ejemplo: «Jamás me calzo un par de zapatos hasta que los he usado por lo menos cinco años». O esta otra: «He llegado hasta donde la mano del hombre nunca puso el pie».

A mí eso de tener ideas buenísimas y que no me gusten me pasa con frecuencia. Por lo menos la segunda parte. Así que me encuentro falto de ideas demasiadas veces, lo que no sería problema si tuviera mucho de otras cosas, dinero por ejemplo, pero no es el caso.

Hay profesiones y sectores donde se tiene una buena idea y se la reutiliza cuando conviene, sin que a nadie le parezca mal. Por ejemplo, en la administración de justicia. Cuando una ley parece obligar a condenar a alguien del que sabemos con seguridad que es una buena persona, y no da tiempo a arreglar la ley o a hacer otra nueva, se inventa una «doctrina» y se le absuelve. Después, cada vez que encuentras a una buena persona en un aprieto, tiras de la misma doctrina. Esta reutilización no se ve como un plagio; bien al contrario, parece darle solera a la doctrina en cuestión y en lo sucesivo se emplea con más tranquilidad.

En el mundo de la escritura, por el contrario (o sin en cambio, como dicen los más valientes), la repetición está mal vista, porque parece indicar cierta ausencia de ideas nuevas. Eso sí, también en este mundo la repetición es muy frecuente, porque la cosa no da para más. Así que si a uno se le ocurre una idea buenísima por la mañana, lo mejor es que le guste. Y, si no le gusta, que se tape la nariz y tire adelante con ella, porque es difícil tener dos ideas buenísimas la misma mañana.

Esta mañana tuve una idea buenísima sobre el centro del saqueo; unos objetos duros, que no sé si eran discos o huevos; y la doctrina del saqueo. Pero no me gustó. O sí me gustó, pero preferí no seguir con ella. Así que volví a Goldwyn por si tenía dicho alguna cosa aplicable. ¡Qué tipo, Goldwyn! Sí que la tenía, sí: una que explica por qué tantas buenas ideas que se nos ocurren no nos gustan y, en consecuencia, no se dicen nunca en voz alta: «No quiero estar rodeado de esa gente que dice "Sí, señor" todo el tiempo. Quiero que todo el mundo me diga la verdad, aunque les cueste su empleo».