'El Gordo de la Lotería Mundial' le toca a quien no ha perdido la vida en el Mediterráneo

Pasaje Seguro Cantabria aprovecha el sorteo de la Lotería de Navidad para recordar que "estar vivo es cuestión de azar en una Unión Europea que consiente que 3.115 seres humanos hayan pedido la vida en el Mediterráneo". De esta forma, este colectivo realiza una acción de denuncia y sensibilización sobre la situación de las personas refugiadas y migrantes.

Para ello, reparten décimos que recuerdan que 'El Gordo de la Lotería Mundial' va para toda aquella persona que "no haya sucumbido en el trayecto migratorio, en la búsqueda desesperada de condiciones para una vida segura, que no haya tenido que dejar a su familia, que no tema si se pone enferma, que tenga futuro y no una vida con las expectativas en vía muerta a la espera de que algo ocurra en un campo de refugiados cronificado a las puertas de Europa".

El grupo de trabajo ciudadano esta efectuando el reparto los días 21 y 22 de diciembre en las calles de Santander y el 23 en Cabezón de la Sal para volver a poner el foco en lo que consideran "la absoluta pérdida de valores y el triunfo definitivo de la inhumanidad en Europa, por el que la historia nos pedirá cuentas".

Pasaje Seguro hace hincapié en que a menos de quince días de acabar el año, un total de 3.115 personas han desaparecido o muerto en el mar Mediterráneo tratando de alcanzar las costas europeas en 2017, lo que supone casi la mitad de las víctimas migrantes de todo el mundo. "Cada día pierden la vida 14 personas intentando cruzar por vía marítima Europa", señala el colectivo.

Son datos de la Organización Internacional para las Migraciones, explican sus integrantes, que apuntan que 222 personas murieron en aguas españolas, doce de ellas en los últimos tres días contabilizados, y en contraste con las 128 fallecidas en 2016, lo que supone un crecimiento de en torno al 73%.

"Muerte en vida"

"Desgraciadamente, el futuro de quienes logran alcanzar Europa no es mucho mejor", lamentan desde Pasaje Seguro quienes definen su situación como de "muerte en vida". "Campos de refugiados en condiciones miserables, devoluciones en caliente, deportaciones, centros de internamiento de extranjeros o directamente cárceles como la de Archidona esperan a quienes han arriesgado su vida en el periplo", explican. España, que sólo cumplió el 11% de la cuota de acogida a la que estaba obligada, "hace gala, a este respecto, de una especial violencia institucional contra las personas migrantes", denuncian.

Además, recalcan que en general la actitud de los países de la Unión Europea ante la cuestión migratoria y el refugio es "sangrante". El informe de ACNUR 'Tendencias Globales: Desplazamiento forzado en 2016' señalaba ya el año pasado que el 84% de los refugiados en el mundo vive en países de medianos y bajos ingresos, y uno de cada tres son acogidos en las naciones empobrecidas.

Pasaje Seguro denuncia que mientras tanto en la Unión Europea "se discute la eficiencia de las cuotas y el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, valida tácitamente el punto de vista de países como Polonia, República Checa, Hungría y Eslovaquia que han boicoteado intencionadamente el proceso". "Algo que, como señala el comisario europeo de Migración, Dimitris Avramopoulos, es antieuropeísta, al no respetar el principio de solidaridad", concluyen desde este colectivo.