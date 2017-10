"Negarle el alivio a los pacientes me parece una falta de humanidad"

El dolor neuropático nace del funcionamiento anormal del sistema nervioso, resultado de un daño o enfermedad que ha afectado al sistema somatosensorial. De esta manera, pueden aparecer la disestesia y la alodinia, convirtiendo estímulos sensoriales normales, tales como el tacto o la temperatura, en algo altamente doloroso. En España, entre 300.000 y 600.000 personas sufren este tipo de dolor, según la Sociedad Española de Neurología (SEN).

Carola Pérez, presidenta del Observatorio Español del Cannabis Medicinal, sufrió una caída cuando tenía 11 años y se rompió el coxis. Cuando cumplió los 18 decidieron extraerselo dejándole un dolor crónico neuropático muy alto, ocho sobre diez. "Ahora tengo 38 años, fue hace 20 cuando me quitan el coxis, entonces los médicos intentan paliar el dolor que queda después de la operación, pasa en muchos pacientes, no soy la única con este tipo de dolor", comenta a eldiario.es.

Tras probar muchas medicaciones diferentes con el objetivo de combatir las secuelas de la operación, sobre todo opiáceos muy potentes en dosis muy altas, dejan a Pérez con un problema de adicción a estos medicamentos ( benzodiacetinas, antidepresivos, antipsicóticos...). A su vez, los médicos intentaron otras formas de combatirlo, colocándole dos neuroestimuladores en la espalda con un cableado a la médula espinal para engañar al cerebro mediante corrientes nerviosas. "Tras 12 operaciones y un montón de problemas con muchas de las medicaciones, al final el cannabis terapéutico es aquello que me aporta en mi vida muchísima ayuda a nivel analgésico. Por otro lado, me ayuda con la calidad de vida: a dormir mejor, a abrir el apetito… El balance es muy positivo en un caso como el mío", relata.

La primera vez que probó la marihuana terapéutica fue una persona cercana quien se lo trajo. "Yo creo que la desesperación en un momento dado hace que la gente que está a tu alrededor, si te ve sufrir desde tan niña, busque la manera de intentar ayudarte", aclara. Esta experiencia con una infusión en un vaso de leche, con el cannabis comprado en el mercado negro y sin saber lo que contenía "pero bueno, funcionó".

Este sabado 7 de octubre Podemos Cantabria ha organizado una jornada con el nombre de 'El futuro del cannabis' en la que Carola Pérez participará activamente. Tendrá lugar a las 9.30, en ‘La Moraduca’, Isaac Peral, 40. En este acto se hablará de la regularización integral del cannabis que ya se trató en mayo en el Parlamento Europeo. "Creo que queda camino que hacer en España para ampliar la mirada y luchar por la legalización del cannabis simplemente como lo que es: una planta”, explica Estefanía Torres, eurodiputada de Podemos, en un comunicado.

Regularización del cannabis

Debe hacerse de una forma "sensata y honesta", comenta la presidenta del Observatorio Español del Cannabis Medicinal. "De un modo terapéutico a nosotros nos gustaría que las pacientes tengamos derecho al autocultivo, porque llevamos mucho tiempo en el mercado negro, buscándonos la vida, y muchas de nosotras sabemos cultivar ya nuestras plantas", comenta Carola Pérez. También piden el derecho al autocultivo compasivo, que busca que algunas pacientes puedan cultivar para otras con el objetivo de ayudarse. "Solicitamos que haya parches transdérmicos y otro tipo de presentaciones que ya están disponibles en Estados Unidos, y en otros países, pero que aquí no tenemos acceso. Por último, pedimos por supuesto el acceso vía farmacia", explica.

Carola Pérez aboga "sin ninguna duda" por esta regularización íntegra en España, que incluiría tanto el consumo lúdico como el terapéutico, "hay cuatro millones y medio de usuarios de cannabis y creo que por el bien de todos debería regularse de inmediato". Sin embargo, Pérez incide en la diferencia entre una situación y otra, ya que al existir interacción con otros medicamentos debe haber un seguimiento de un especialista, "nosotras necesitamos un médico que conozca la planta, que conozca los principios activos, y que nos ha de pautar esto".

"Hay unas dianas muy buenas: para el dolor el cannabis falla muy poco, para naúseas y vómitos asociados a cáncer, procesos de quimioterapia, pacientes con fibromialgia, artritis, artrosis, VIH, personas con estrés postraumático, mujeres que han sido maltratadas, endometriosis o niños con epilepsia reflactaria", insiste Carola Pérez. En Cantabria todos los grupos políticos exigieron de manera unánime, en el Parlamento autonómico, una proposición no de ley que regulase el uso medicinal de la marihuana. Ésta propuesta se hizo tras hacer público Eduardo Van den Eynde, diputado del PP, que consumía dicha sustancia de manera medicinal tras recaer de su cáncer.

Pérez considera que el sistema sanitario debería reinventarse para atender a las demandas que requiere el paciente, porque es una patología que se encuentran a diario, "no vale con sedar al paciente a pastillas que pueden tener efectos nocivos a largo plazo". También cree que en España el tema del cannabis se encuentra estigmatizado, "estamos agotados", dice. "¿A que cuando hablamos de opiáceos nadie piensa en el yonqui que se está pinchando en la calle? ¿Por qué con el cannabis sí?", pregunta.

Ciudadanos en conjunto con el Observatorio Español del Cannabis Medicinal presentó en febrero una proposición no de ley buscando regular el uso terapéutico de la marihuana. Sin embargo, Pérez critica la inacción política de algunos partidos políticos: "Y o creo que es un tema de ego. Lo que hemos visto y hemos apreciado, no con C’s ni con Podemos, pero sí por ejemplo con el PSOE, es que les molestó que saliéramos con C’s. Me parece que habría que preocuparse por la salud y bienestar de los ciudadanos, no por quién se pone la medalla", explica. "Esto pasa mucho, está pasando con la eutanasia, está pasando con una serie de cuestiones importantísimas", añade.

Carola Pérez pide a los políticos que "se sienten y se pongan a trabajar". "El cannabis funciona bien, funciona muy bien en determinados casos, y yo creo que negarle el alivio a los pacientes y negar una realidad que es súper latente me parece una falta de humanidad", insiste. "Políticamente cuando se quiere los pactos de estado se consiguen mucho antes. La verdad es que me encuentro un poco cansada y decepcionada con la clase política", finaliza.