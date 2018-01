La PAH insta al Parlamento de Cantabria a que remita al Congreso la proposición de Ley de Vivienda elaborada a nivel estatal

La PAH de Santander insta a los diferentes grupos del Parlamento de Cantabria a que remitan al Congreso la proposición de Ley de Vivienda que ha preparado la plataforma a nivel estatal. Se trata de un llamamiento destinado principalmente a PRC, PSOE y Podemos, cuyos líderes mostraron públicamente su apoyo a la citada ley. De esta forma, sus integrantes esperan que alguno de ellos la lleve al pleno del próximo lunes y que, con mayoría absoluta -como recoge el reglamento de la Cámara- lo trasladen a la Mesa del Congreso.

Así lo ha manifestado este lunes el portavoz de la plataforma en Santander, Óscar Manteca, antes de registrar la iniciativa legislativa en el Parlamento cántabro. "No es obligatorio que lo hagan, pero sí significaría un apoyo por su parte contra los desahucios, contra la emergencia habitacional y contra la falta de alquiler", ha manifestado.

También ha recalcado que sería "un apoyo de los casi 600.000 habitantes de Cantabria en favor de una ley que consideramos necesaria y en la que llevamos trabajando desde el año 2009 -cuando se formó la plataforma-, y que llevamos esperando desde que lanzamos hace cuatro años la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que recogió casi un millón y medio de firmas".

En este sentido, ha recordado que la ILP "se quedó en agua de borrajas" porque a nivel estatal el PP que tenía mayoría absoluta "la pervirtió y la utilizó para hacer cambios cosméticos en la Ley Hipotecaria y en el Código Civil"." Esta vez no queremos que sea así, el PP ya no tiene mayoría absoluta y existe una mayoría de otros partidos que podrían llevar a cabo una ley mucho más ambiciosa", ha subrayado Manteca ante los medios.

Así pues, este colectivo espera que la semana que viene alguno de los cinco grupos que hay en el Parlamento lleve a cabo el registro, "en especial los tres que lo han apoyado públicamente", de quienes "no aceptarán una negativa". "A partir del lunes que viene vamos a empezar a exigir que lo presenten", ha advertido Manteca en caso de que no lo hayan hecho para entonces. No obstante, ha asegurado que están "casi convencidos de que como mínimo al pleno del parlamento va a llegar".

La Ley de Vivienda busca principalmente, según ha recordado el portavoz de la plataforma, "acabar con los desahucios, los cortes de suministros y regular los alquileres con una serie de medidas como la dación en pago o las de control sobre los grandes tenedores de vivienda". Ha hecho hincapié sobre todo en las que "garanticen que ninguna persona en riesgo de exclusión social se quede sin suministros básicos".