Uno de cada cuatro cántabros está en riesgo de pobreza y exclusión social

Uno de cada cuatro cántabros está en riesgo de exclusión social. Así lo revelan los datos del VII Informe anual del Estado de la Pobreza en España de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES). Concretamente, se trata del 24,6% de la ciudadanía, lo que pone de manifiesto el "empeoramiento de las condiciones de vida de la población pobre".

Según el análisis del documento, un 7,5% de los cántabros viven privación material severa. Respecto al consumo, los datos arrojan que el 1,1% de la población no puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado cada dos días, el 18% no pude mantener la vivienda a una temperatura adecuada en invierno y el 34,8% de las familias cántabras no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos.

Como consecuencia de ello, el 47,7% de la población afirma tener dificultades para llegar a fin de mes, y el 11,1% lo hace con "mucha dificultad". En cuanto al empleo, el informe afirma que el 16% de las personas menores de 60 años viven en hogares con baja intensidad de empleo (unas 67.000 personas), lo que sitúa a Cantabria por encima de la media nacional.

Respecto a los pensionistas, el texto detalla que el 46% de las personas que reciben esta retribución, 63.700 personas, tienen un importe inferior al umbral de pobreza, que en Cantabria se encuentra en los 7.721 euros anuales -488 euros inferior al umbral nacional-; y el 9,9% se coloca por debajo del umbral de pobreza severa, 4.104 euros anuales (342 euros mensuales).

El índice que se utiliza para medir estos datos es el índice AROPE o tasa de riesgo de pobreza y exclusión social. Es un indicador agregado que combina la Tasa de Riesgo de Pobreza Relativa (o pobreza monetaria) con la Privación Material Severa (PMS) y la Baja Intensidad del Trabajo en los Hogares (BITH).

Cantabria es la segunda comunidad autónoma de España, después de Andalucía, con peor índice AROPE, tal y como señala Guillermo Sosa, responsable de EAPN en Cantabria, a eldiario.es.

Este VII informe, según se resaltó en su presentación a nivel estatal, muestra unos "modestos avances en las comunidades, con las medidas de protección social implantadas después de las elecciones autonómicas". En relación a este asunto, Sosa destaca que en Cantabria "se han aplicado medidas para situaciones de emergencia social, se aprecian ciertas mejoras -partiendo de una situación bastante inferior a la del resto-, peor no lo deseable". "Hay cierta implicación a través de algunas políticas sociales, pero desde EAPN consideramos que es insuficiente aún", recalca.

Como dato reseñable del documento, Sosa apunta que el 32,9% de la población infantil en España está en riesgo de pobreza. Además de ello, asegura que de las cifras se deduce que "está cambiando el perfil" de las personas que sufren precariedad. Se trata, por tanto, de "personas españolas, adultas, con un nivel educativo medio y alto, y que tienen trabajo", explica.

Asimismo, durante la presentación, Carlos Susías, presidente de EAPN España, enfatizó que "es preocupante que las personas en situación de pobreza que fueron las primeras en notar el impacto de la crisis cuando aún no se reconocía que ésta existía, sean las últimas en notar la recuperación de la que estamos hablando ahora. Es decir, son las primeras en recibir el impacto y las últimas en recibir las supuestas bondades de la recuperación".

Por esta razón, Susías detalló que "es necesario tomar medidas para que la situación de pobreza sea revertida, así como tener políticas sociales y una estrategia firme y general con el objetivo de erradicar la pobreza". Al mismo tiempo hizo hincapié en la importancia de "proteger a las personas ya empobrecidas y de realizar una profunda transformación en la configuración de estas políticas sociales".

"Existe un nuevo pobre que hace cola en el supermercado, no solo es el que pide en la calle", advierte Juan Carlos Llano, autor del informe. El experto destaca entre las conclusiones del estudio que hay que "vigilar el compromiso con la UE, que hay una recuperación asimétrica (no todos los grupos sociales crecen en la misma proporción) y que existe una gran desigualdad territorial".

Semana contra la pobreza

Los datos que recoge el estudio se revelan en el marco de la semana de lucha contra la pobreza y la desigualdad, que celebra este martes el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. La Alianza Cántabra contra la Pobreza se encarga de organizar las actividades de la XIII edición.

Con el lema 'Muévete contra la desigualdad obscena' esta plataforma, integrada por más de 50 entidades sociales, hace un llamamiento para "reducir la profunda brecha de desigualdad que se ha instalado en nuestra sociedad".

Así pues, este colectivo organiza durante el mes de octubre actividades de sensibilización con motivo de animar a la sociedad "a movilizarse para presionar a sus gobiernos y conseguir medidas concretas y efectivas contra la pobreza, la desigualdad y la insostenibilidad, en su barrio, su ciudad, su comunidad, su país y en todo el mundo".

Como en años anteriores, serán dos los actos centrales de la semana. Por un lado, el sábado 21 de octubre en la plaza del Ayuntamiento de Santander, desde 11.00 horas hasta las 21.00 horas, se organizarán diversas actividades, como las dirigidas a un público infantil, la feria de entidades, venta de productos de comercio justo, una comida popular y música en directo, entre otras.

Este martes, coincidiendo con el Día Mundial Contra la Pobreza, el Parlamento de Cantabria acoge un encuentro entre la Alianza y los grupos políticos con representación en la cámara -en el que se leerá un manifiesto-, para "dar seguimiento a los compromisos de lucha contra la pobreza adquiridos por las fuerzas políticas territoriales durante la campaña electoral de 2015".