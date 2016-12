Una mujer de 65 años denuncia una agresión racista en Ramales de la Victoria

Una vecina de Ramales de la Victoria de 65 años ha denunciado ante la Guardia Civil del municipio lo que considera una agresión racista de una de sus vecinas que, según consta en el escrito presentado, la golpeó un puñetazo en la cara, le tiró de los pelos y le dio patadas cuando se encontraba en el suelo mientras gritaba: "¡Negra de mierda, vete a tu país!".

Helena L. Pires, con graves problemas de salud, tiene origen brasileño y reside en España desde hace más de 24 años. La disputa que ha dado lugar a esta denuncia se produjo el 12 de diciembre en el edificio en el que vive y se resolverá en un juicio rápido que todavía no tiene fecha, aunque requerirá primero de un informe forense que se realizará el próximo 27 de enero.

La denunciante explica que, después de escuchar los ladridos de varios perros durante horas en un piso superior al suyo, y al comprobar que no había nadie en esa casa, se acercó a preguntar a los vecinos por la situación. Según relata, mientras comentaba el caso con varios residentes, subió por las escaleras la presunta agresora, que comenzó a insultarle y a proferir amenazas.

"Me agarró de los pelos, me dio un puñetazo en el ojo y caí desplomada. Tengo una discapacidad del 67%, sufro problemas de visión y tengo dificultad para moverme, así que no fui capaz de levantarme hasta que me ayudó una pareja de vecinos. Me dio dos o tres patatas antes de irse y me hizo sangrar por la cara", denuncia.

"Desde el primer momento hizo referencia a mi condición de extranjera, me insultó porque soy negra, y repetía una y otra vez que me fuera a mi país, aunque no nos conocíamos de nada. Yo llevo en España 24 años, los cuatro últimos en Cantabria. Nunca había sufrido una situación de xenofobia como esta, aunque sí que he tenido dos o tres incidentes recientes", lamenta la denunciante.

A su juicio, en los últimos años se ha incrementado el nivel de "menosprecio, odio y actitudes racistas" hacia los extranjeros. " Me gustaría que todo el peso de la ley cayera contra la agresora y que se corten de raíz este tipo de situaciones para conseguir que estos brotes de racismo sean erradicados en Cantabria", insiste.

Tras la agresión, acudió al centro de salud, pasó por el Hospital de Laredo y acabó siendo atendida en Valdecilla, donde tuvo que pasar más de ocho horas en observación y fue sometida a una gran cantidad de pruebas, dado que su estado de salud es delicado. La denuncia sigue sus cauces y la afectada tendrá que pasar una revisión forense antes de que se celebre el juicio rápido.

Delitos de odio

Según el Código Penal, este tipo de delitos de odio tienen lugar cuando una persona ataca a otra motivada exclusivamente por su pertenencia a un determinado grupo social, según su edad, sexo, identidad de género, religión, raza, etnia, nivel socio-económico, nacionalidad, ideología o afiliación política, discapacidad u orientación sexual.

Los datos oficiales indican que Cantabria fue la comunidad autónoma española que registró menos delitos de odio en 2015. Según la última estadística publicada por el Ministerio del Interior, que recopila los incidentes relacionados con la intolerancia, se contabilizaron un total de nueve casos.