El pasado mes de marzo se creó la Mesa de Movilidad de la Bahía de Santander para incentivar, en orden de importancia, la movilidad peatonal, la ciclista y el transporte público. Asimismo, desde esta asociación tienen como objetivo "concienciar a la ciudadanía de cómo afecta el deterioro del medio ambiente y el cambio climático a sus vidas", para así hacerles entender lo importante que es una movilidad sostenible en las ciudades, según explican sus miembros.

Tanto Fidel López como Rafael Casuso, integrantes de la Mesa de Movilidad Bahía de Santander, coinciden en que en estas asociaciones, que también tienen representación en el Besaya y en la parte oriental de Cantabria, no se dedican únicamente a presionar a las instituciones, sino que sus objetivos son crear debate social y trabajar en positivo.

Una de sus principales críticas es la notable prioridad que tienen los vehículos frente a los peatones. Por eso, recientemente, esta organización social ha sacado un informe sobre los minutos de espera de los peatones frente a los de los vehículos: por cada 20 segundos de paso para los peatones, estos tienen que esperar entre 60 y 80 segundos hasta que se vuelva a poner el semáforo en verde. Casuso insiste: "Los viandantes estamos sumisos al control de los coches y eso no cambia".

Para Casuso y López, uno de los problemas para no cambiar el transporte público en Cantabria, y en concreto en Santander, es la importancia del lobby de los coches. "Hasta ahora en la ciudad existen 13 aparcamientos subterráneos públicos en una distancia de tres kilómetros cuadrados", detallan. Y añaden: "Poco se puede trabajar si no sacamos los vehículos de la ciudad, si no desencintamos el uso del vehículo".

Fidel López y Rafael Casuso, miembros de la Mesa de Movilidad Bahía de Santander | Lara Expósito

Casuso apunta que otro de los obstáculos para no cambiar el modelo de transporte es que "generalmente, el pensamiento automático de los alcaldes es no quitar espacio al coche porque eso supone votos". Por eso, subraya, que desde las mesas de movilidad intentan integrar a los representantes de los grupos municipales, sin importar al partido político al que pertenezcan, aunque, en muchas ocasiones, resulta muy complicado, lamenta.

Asimismo, López señala que es un proceso de cambio social y, a veces, es muy difícil realizarlos: "En general, ya no solo en Santander, el 70% del espacio púbico está ocupado por coches". Según apunta, a causa de esta prioridad a los vehículos, "se está dejando excluido a muchos grupos sociales, como niños, ancianos o personas con movilidad reducida".

Los miembros de la organización señalan que, con motivo del desarrollo del plan de movilidad ciclista del Gobierno de Cantabria, están intentando obtener más detalles. "A Eva Díaz Tezanos -vicepresidenta del Gobierno y consejera de Medio Ambiente- le hemos pedido una reunión desde hace dos meses pero, hasta ahora, no nos ha llegado ninguna información", se queja Casuso.

Tarjeta única de transporte

En Cantabria no existe, por el momento, ninguna tarjeta-monedero que unifique el tren, los autobuses urbanos y los cercanías. Esto supone un caos tanto para los habitantes cántabros como para los turistas, según explican los miembros de la Mesa de Movilidad.

López y Casuso han confirmado a eldiario.es que esta semana han estado reunidos con el director general de Transportes, Felipe Piña, quien les ha explicado que están teniendo dificultades para poner en marcha esta tarjeta.

"El problema viene por las concesiones que se dan a las empresas de transporte", por lo que para López, el modelo tiene que empezar teniendo en cuenta a las concesionarias. Además, señala que en otros lugares ya se está llevando a cabo como, por ejemplo, en el País Vasco.

Relacionado con esta cuestión también creen importante que el precio del autobús se amolde a las posibilidades de cada persona. "Consideramos que tiene que haber descuentos para desempleados o para familias numerosas. No lo consideramos gratis, pero si debe haber un precio más reducido".