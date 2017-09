ACPT "da por terminada" la legislatura por el "incumplimiento continuo" de PSOE-PRC

La Asamblea Ciudadana por Torrelavega (ACPT) "da por terminada" la legislatura ante el "incumplimiento continuo" del equipo de Gobierno PRC-PSOE en los acuerdos a los que han llegado, tanto en el de investidura en 2015 como para la aprobación de los presupuestos de 2016 y 2017 o en mociones y acuerdos puntuales.

ACPT ha anunciado este martes en rueda de prensa que, a partir de este momento, "retomará la oposición de forma cruda, dura y beligerante", en vista de que "no se van a resolver ninguno de los problemas que arrastra la ciudad, y habiendo comprobado que al equipo de gobierno solo le interesa que pasen los días".

En esa línea, ACPT ha decidido que a partir de este momento no acudirá a ningún tipo de reunión previa en la que se negocie ningún tema con el equipo de gobierno, por considerar estas reuniones "inútiles y como una auténtica tomadura de pelo, pues no sirve de nada lo firmado y acordado ya que después no se ejecuta".

La decisión se ha tomado este lunes en asamblea y se explicará de forma general en el próximo concejo abierto a finales de octubre y también de forma detallada y particular a todos y cada uno de los colectivos y personas afectadas por los diferentes incumplimientos de los acuerdos.

Los concejales de ACPT, Iván Martínez y Alejandro Pérez, únicamente consideran cumplidos 12 de los 44 acuerdos de investidura; cinco de los 12 recogidos en los presupuestos de 2016; y cinco de 19 en el caso de los presupuestos de 2017.

ACPT considera que su "esfuerzo" para sacar adelante temas fundamentales para el día a día de Torrelavega ha "chocado siempre con el mismo muro: la desidia del equipo de gobierno".

Han puesto como ejemplo el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), en relación al cual ACPT ofreció su apoyo hasta su aprobación definitiva, siempre y cuando se retirase el PSIR de Las Excavadas. En su opinión, "el único argumento, tanto de PSOE como PRC para defender el PSIR ha sido el miedo al ridículo de retirar esa propuesta. Intereses de partido por encima de la responsabilidad para con Torrelavega y su futuro", denuncia la ACPT.

Por otro lado, critica que "de forma unilateral y sin comunicación previa", el equipo de Gobierno decidió retrasar la oferta de empleo público para 2018, "demostrando con ello su cobardía a la hora de afrontar los problemas. De nuevo, intereses particulares por encima de los generales".

Asimismo, ACPT denuncia que una de sus "luchas principales", como ha sido la retirada del transformador de Lasaga Larreta 33, "se ha cubierto de los tintes partidistas más vergonzosos, poniendo auténticas zancadillas a un proceso que ya podría estar terminado si no fuese por los complejos, miedos y envidias -dice- de los partidos que componen el equipo de gobierno".

ACPT sostiene que durante estos dos años ha sido "muy difícil" trabajar con el equipo de gobierno. Afirma que está compuesto de tres personas -José Manuel Cruz Viadero, Javier López Estrada y Pedro Pérez Noriega- y que el resto de los miembros son "convidados de piedra".

Añade que "desde el primer momento de la legislatura han estado más pendientes de las fotos y los 'saraos' que de mostrar compromiso en el desarrollo de sus tareas". "Un grupo de concejales sin ninguna capacidad, ni interés; apáticos y completamente prescindibles para la ciudad", opina.