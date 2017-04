AM-Diputados nacionales PP "valorarán" junto a Montoro posibilidades para recuperar el dinero no abonado para Valdecilla

"Es una cuestión que tendremos que trabajar en colaboración con el Ministerio de Hacienda para ver cómo encauzamos esta situación", ha afirmado Madrazo, a preguntas de los periodistas, durante una rueda de prensa para valorar lo previsto para Cantabria en el proyecto de PGE de ley de 2017, de los que se ha eliminado la partida para el hospital.

El PP ya anunció que el grupo popular en el Congreso de los Diputados presentará una enmienda al proyecto de PGE para reclamar que se incluya la partida que corresponde en 2017 para Valdecilla, algo que ha confirmado hoy Madrazo, quien ha insistido en que el "compromiso" del Gobierno de España de Mariano Rajoy es "firme" con la financiación de las obras del hospital.

Sin embargo, no ha aclarado si en esa enmienda, además de pedirse lo previsto para 2017, podría reclamarse también la partida de 22 millones de 2016 que, según el PP, el Gobierno de España no ha abonado a Cantabria porque el Ejecutivo regional no ha justificado las obras adecuadamente y en plazo.

"No es de recibo que haya sido en diciembre cuando han aportado documentación que les había sido requerida ya por parte del Ministerio de Hacienda desde el mes de febrero de 2016", ha dicho.

MADRAZO A PRC Y PSOE: "MENOS ASPAVIENTOS Y MÁS DILIGENCIA"

La diputada popular ha pedido a socialistas y regionalistas "menos cuentos y más cuentas". "Menos aspavientos y más diligencia en su gestión", ha añadido Madrazo, quien ha considerado "demoledor" que el Gobierno regional de socialistas y regionalistas no haya dado explicaciones de lo ocurrido con la partida de Valdecilla del año pasado hasta hoy.

Respecto al contenido de la enmienda, Madrazo ha explicado que "todavía no se ha hablado" y ha afirmado que es algo que habrá que "estudiar y hablar con el Ministerio".

Sin embargo, ha recordado que "no solo existe el Presupuesto de 2017" sino los sucesivos en los que también se podría recuperar en ellos esos 22 millones de 2016.

Madrazo ha opinado que conseguir financiación para Valdecilla en 2017 es una de las razones que, a su juicio, harán que los socialistas tengan que votar "sí o sí" a favor de los PGE y de la enmienda que presentará el grupo popular.

Ha insistido que, en la tramitación de los PGE que se va a iniciar en el Congreso de los Diputados, los socialistas cántabros "van a tener que retratarse" pues, según Madrazo, tienen una "oportunidad de oro para decir sí a la financiación de Valdecilla".

UNOS PGE DE 2017 QUE APORTAN "GRANDES BENEFICIOS" PARA LOS CÁNTABROS

Ya de una forma más genérica, los diputados del PP de Cantabria en el Congreso creen que el proyecto de ley de PGE de 2017 del Gobierno de España aprobado en Consejo de Ministros, y que va a llegar al Congreso de los Diputados, aporta "grandes beneficios para todos los cántabros" y son los que la comunidad autónoma "necesita".

Y es que, según ha expuesto Madrazo, son unos PGE que "garantizan" que España siga creciendo y creando empleo y que sirven para "mejorar la vida" de los ciudadanos, entre ellos los cántabros.

Por su parte, Movellán ha destacado que el proyecto de PGE del Gobierno de España "conllevan uno de los mayores esfuerzos inversores nunca vistos" en Cantabria y "suscriben el compromiso" de Rajoy y el PP con los cántabros.

Ha recalcado que esas inversiones responden a "demandas históricas" de la comunidad autónoma que ahora serán "realidad", como el tren de altas prestaciones. "Ahora que lo hemos conseguido parece que nadie quiere hablar de ello, pero es un logro histórico", ha aseverado.

Además, según ha dicho, estos PGE "incluyen nuevas actuaciones muy demandadas por los cántabros".

Movellán ha opinado que estos PGE "sí se está dejando notar" el hecho de que haya un ministro cántabro, el titular de Fomento y exalcalde de Santander, Íñigo de la Serna, quien, a su juicio, "está barriendo para casa porque conoce muy bien los problemas" de la comunidad.

De hecho, ha destacado que la inversión del Grupo Fomento "va a situar a Cantabria como la tercera comunidad autónoma en inversión por habitante", siendo también la tercera con más dinero destinado a carreteras o la quinta en materia ferroviaria.

"Pocas comunidades autónomas pueden presentar este balance en los Presupuestos del Estado", ha subrayado Movellán.

Según ha destacado el diputado del PP, el montante de esas inversiones va a hacer de Cantabria "una comunidad autónoma más competitiva, con mejores comunicaciones, y que va a contribuir de una forma clara a potenciar sectores fundamentales" para la economía regional.

"Va a mejorar las oportunidades para la industria y para el turismo cántabro y lo va a hacer por tierra, mar y aire" ha destacado Movellán quien ha subrayado las inversiones en el Puerto de Santander y el aeropuerto, así como las obras a desarrollar en vías de comunicación ferroviaria y por carretera, con incrementos en las inversiones del 142 y del 81 por ciento respecto a lo ejecutado en 2016.

Por su parte, Madrazo ha señalado que las políticas económicas del Gobierno de España plasmadas en los PGE van permitir que continúe en España y Cantabria el crecimiento económico y la generación de puestos de trabajo.

Y dado que, en su opinión, estos PGE "garantizan" que se continúe con la creación de empleo, también logran que, por tanto, los 140.000 pensionistas cántabros "tengan la tranquilidad" de poder seguir cobrando sus pensiones.

Además, ha subrayado que prevén la "mayor creación de plazas de empleo público" de los últimos años, hasta 250.000 de aquí a 2020; y una subida salarial del 1% para los empledos públicos, razones que también esgrime Madrazo por las que los socialistas tendrán que votar a favor de estos PGE si no quieren "dejar en la estacada" a opositores y funcionarios.

La diputada del PP también ha señalado que los PGE prevén un incremento de 5.387 millones para la financiación de las comunidades autónomas, con un subida del 7% en 2017 para Cantabria; rebajan el IVA del 21% al 10% en determinados sectores y productos, como las gafas graduadas o los espectáculos en directo.

Por todo ello, Madrazo considera que los socialistas cántabros tienen una "oportunidad de oro para seguir mejorando la vida de los cántabros" y ha opinado que si "votan que no" significará que "ni les ocupa ni le preocupan" los miles de pensionistas cántabros "que van a cobrar puntualmente sus pensiones", ni las personas que "consiguen abandonar las listas del paro" o las pequeñas empresas que están saliendo de la crisis y demostrará, a su juicio, que "solo les preocupa desgastar políticamente al Gobierno"