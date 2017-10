AM-Serrano (DGT) cree que Hacienda tiene "razones convicentes" para no subir ahora el sueldo de examinadores de tráfico

El director general de Tráfico, Gregorio Serrano, apoya una subida retributiva a los examinadores y otros funcionarios de la Dirección General de Tráfico (DGT) pero cree también que el Ministerio de Hacienda y Función Pública, que es el competente para aprobarlo, tiene "razones convincentes" para no atender esta demanda en este momento.

Serrano ha hecho estas declaraciones en Santander, donde ha participado en una foro radiofónico, apenas una semana después de que los examinadores de tráfico, en huelga desde el pasado junio, hayan amenazado con prolongarla hasta final de año después de que la DGT y su director, Serrano, no hayan aceptado las propuestas planteadas por este colectivo para solucionar el conflicto.

"¿Nosotros creemos que tienen derecho a una subida presupuestaria? Sí. ¿Que se lo merecen? Sí. ¿Qué hay disponibilidad presupuestaria en la DGT?. Sí. Pero no se trata de una cuestión presupuestaria, se trata de una cuestión de autorización y en este país la autorización para subir los sueldos de los funcionarios corresponde a un Ministerio que tiene sus razones, en mi opinión, creo que convincentes", ha afirmado durante su participación en el Foro Ser Cantabria.

Serrano, que asumió el cargo el pasado enero, ha explicado que en octubre de 2015 --"dos meses antes de las elecciones generales y con un Gobierno en funciones", ha recordado-- su departamente llegó a un acuerdo con sus examinadores y otros funcionarios de este organismo autónomo en el que se reconocía la pertinencia de una subida del complento específico y se comprometía a trasladarlo al Ministerio de Hacienda, que es lo que se ha hecho.

El responsable de Tráfico ha señalado que, sin embargo, el Ministerio ha entendido que en la actual coyuntura "es mejor" destinar el dinero disponible del presupuesto de personal para proveer nuevas plazas de examinadores para atender la "falta" de personal que hay debido a que durante la crisis no se han cubierto vacantes que dedicarlo a subirle el suelo a los que ya están. "Es una decisión de política presupuestaria del Gobierno", ha insistido.

Serrano ha señalado que la DGT "no tiene ningún conflicto con los examinadores" y ha opinado que a este organo "no se le puede pedir" que haga algo para lo que "no tiene" competencias, como es subir los sueldos a los funcionarios. "En este país quien tiene la competencia de las subidas retributivas en el Ministerio de Hacienda y creo que tiene razones, que yo creo que podemos entender, para no atender esas peticiones", ha afirmado Serrano, que ha recordado que también hay otros colectivos de funcionarios que están reclamando subidas retributivas.

NÚMERO "SUFICIENTE" DE EXAMINADORES CUANDO SE OTORGUEN LAS NUEVAS PLAZAS

Y en cuanto a la falta de examinadores, "está solucionándose" a través de la convocatoria sucesiva de nuevas plazas de examinadores que, según ha dicho, "culminará" en el verano de 2018 con las incorporaciones de distintas propmociones de examinadores. En su opinión, las convocatorias realizadas permitirán contar en "todas" las jefaturas de Tráfico con un número "suficiente" de examinadores.

Así, ha señalado que se han convocado plazas de examinador entre los propios funcionarios de la DGT, además de otras 100 dirigidas a miembros de las Fuerzas Armadas que se jubilen y otras 70 de presentación libre.

MANIFESTACIÓN DE EXAMINADORES Y AUTOESCUELAS

A la entrada del hotel donde se ha celebrado este foro, se han concentrado en torno a 40 representantes de los examinadores de la DGT y de las autoescuelas.

Respecto al argumento de Serrano de que se están dedicando partidas presupuestarias a incrementar la plantilla de examinadores en lugar de subir los sueldos, el delegado de la Asociación de Examinadores de Tráfico en Cantabria(Asextra) Arturo Martín ha considerado que es una "excusa más de las muchas" que lleva utilizando el director de la DGT durante este conflicto.

Así, ha señalado que el propio PP ha presentado una iniciativa parlamentaria para subir el sueldo a la Policía y Guardia Civil, algo que le parece una petición "muy buena y muy correcta porque se lo merecen más que nadie" pero considera que "desmonta" el aegumento empleado por Serrano dado que también se está hablando de incrementos de plantilla.

También ha señalado que recientemente se liberó una partida presupuestaria para incrementar el sueldo a los Mossos d'Esquadra.

"Al final como se puede ver es todo política. Aqui es una mala voluntad política la que tienen como nosotros desde hace mucho tiempo y nosotros ya empezamos a pensar que lo que hay por detrás son unos intereses que pueden ser no muy confesables", ha dicho.

LAS AUTOESCUELAS CÁNTABRAS PIDEN "SOLUCIONES INMEDIATAS"

Por su parte, la portavoz en Cantabria de la Plataforma Ni un Día Más sin Exámenes ha alertado de que en la comunidad esta huelga ha hecho que desde junio a ahora se hayan acumulado más de 1.000 alumnos, una situación que, según ha reconocido, se une a los problemas de retrasos que ya venían ocurriendo con anterioridad.

También ha advertido de que esta huelga ya ha provocado "algún cierre" de autoescuelas en Cantabria, despidos y "bastantes" expedientes de regulación de empleo, además de una caída en las matriculaciones de los alumnos. Según ha señalado, a nivel nacional, las pérdidas económicas directas para las autoescuelas por este conflicto es de 60 millones de euros.

Por ello, este colectivo ha reclamado "soluciones inmediatas". "Ya no podemos aguantar más", ha dicho esta representante de la plataforma creada a nivel nacional por este conflicto y a la que, según ha dicho, se han unido "la mayoría" de autoescuelas de Cantabria.

Ayer, martes, miembros de esta Plataforma se reunieron con el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, para exponerle los efectos que en las autoescuelas está generando la huelga de examinadores.

Según ha señalado esta portavoz de la plataforma, desde el Gobierno regional se reconoció que no conocía la magnitud del problema.