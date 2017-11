AMPROS, el periodista Álvaro Machín y la presidenta de Fundación Síndrome de Down, 'Premios Solidarios' de la ONCE

La ONCE ha entregado un año más sus Premios Solidarios, que este año han reconocido a la asociación AMPROS; al periodista Álvaro Machín, y a la presidenta de la Fundación Síndrome de Down, María Victoria Troncoso.

La entrega de estos premios, que buscan reconocer la labor solidaria de la sociedad cántabra, se ha hecho de la mano del presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla (PRC); el vicepresidente de la ONCE, José Luis Pinto; la alcaldesa de Santander, Gema Igual; la presidenta del CERMI Cantabria, Mar Arruti; y el presidente del Consejo Territorial de ONCE Cantabria, Gustavo Seco.

En la categoría de institución, el galardón lo ha recibido la Asociación Cántabra en favor de las Personas con Discapacidad Intelectual (AMPROS) por "contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y sus familias, además de favorecer su inserción social", ha explicado en un comunicado la ONCE.

El ganador del Premio 'Solidarios' ha sido el periodista Álvaro Machín por su reportaje 'La ruta por una calle siempre a oscuras', publicado en 'El Diario Montañés'. En él, narra su experiencia en un circuito de movilidad, con los ojos tapados y ayudado por una técnica de rehabilitación de la ONCE.

El Premio a la Persona Física lo ha recibido María Victoria Troncoso, presidenta de la Fundación Síndrome de DOWN y madre de cuatro hijos. Se ha dedicado al campo de la deficiencia mental desde 1966 y es autora de numerosos artículos y libros especializados, y ha dictado conferencias, cursos y jornadas en toda España, en Europa, EEUU e Iberoamérica.

El jurado de ha sido compuesto por la consejera general-coordinadora de Participación y Cohesión Social del Consejo General de la ONCE, Imelda Fernández; el presidente del Consejo Territorial de la ONCE en Cantabria, Gustavo Seco; la delegada territorial de la ONCE en Cantabria, Raquel Pérez; la presidenta del CERMI en Cantabria, Mar Arruti, y la concejal de Familia y Servicios Sociales del Ayuntamiento de Santander, María Tejerina.

También han formado parte de él la directora de Cáritas de Santander, Sonsoles López; el director de RTVE en Cantabria, Juan Carlos de la Fuente, y la directoria regional de Onda Cero en la comunidad autónoma, Concha Pita.