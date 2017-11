Álvarez se desvincula del abogado que denunció a Carrancio y subraya que Cs no se personó en el proceso

A preguntas de la prensa respecto al archivo de la causa abierta contra Carrancio ( exdiputado de Ciudadanos), el concejal de Santander David González --que también dejó Cs-- y otros miembros del partido por supuesta falsedad documental, Álvarez ha subrayado que el partido no hace valoraciones sobre sentencias judiciales.

"El juez ha dicho lo que ha dicho, lo acatamos y tampoco tenemos mucho más que decir", ha señalado, apostillando que "respeta" la decisión judicial pero "la vida de los tránsfugas no nos importa mucho".

En este sentido, Álvarez ha apuntado que "cuando esta gente" (en referencia a Carrancio y González) "se fue" de Ciudadanos, adujeron que la formación había "abandonado la socialdemocracia" y que "a mí me habían elegido a dedo, como a todos los portavoces autonómicos de España, exactamente igual que al señor Carrancio tiempo atrás", ha subrayado.

Carrancio, que estudia recurrir a la vía penal, considera que "todo ha sido una persecución política" contra él, a lo que Álvarez ha respondido asegurando que "nosotros no tenemos nada que ver con el abogado" que interpuso la demanda, hasta el punto de que "nos podríamos haber presentado como acusación particular porque somos perjudicados y el nombre de Ciudadanos quedó en entredicho y no nos hemos presentado".

El portavoz de Cs ha afirmado que el partido se ha puesto "públicamente" a disposición del juez y ha insistido en que él no conoce al abogado que presentó la demanda. "No he hablado nunca con él, no se quién es físicamente; a ver si ya queda claro", ha enfatizado.

El diputado nacional ha hecho estas declaraciones a preguntas de los periodistas en una rueda de prensa que se ha celebrado al mismo tiempo que otra, ofrecida por Carrancio, en la que éste ha anunciado que estudiará emprender acciones penales contra Ciudadanos, el partido que abandonó, tras la "persecución política" iniciada contra él y otros compañeros que fundaron la formación naranja en la región con la "intención", ha dicho, de que no se presentaran a las primarias después de haber ganado "todos" los procesos internos, para apartarles y "facilitar" así el mantenimiento en el cargo del portavoz en la Comunidad y diputado nacional, Félix Álvarez 'Felisuco', y su "escudero" Rubén Gómez, portavoz parlamentario autonómico.

El Juzgado de Instrucción Número 4 de Santander ha archivado las actuaciones contra Carrancio, González, así como contra el que fuera delegado territorial de Ciudadanos, Jesús Calleja, y Roberto Morales, coordinador de la campaña de este partido en 2015, en relación con la supuesta falsificación de un acta.

La denuncia por un delito de falsedad documental se presentó el 26 de junio y en ella se les acusaba de haber falsificado un acta de una reunión en Torrelavega en la que Ciudadanos designaba a Morales como coordinador de campaña ya que, según sostenía la denuncia, "algunos de los aparecen como intervinientes se encontraban en una convención del partido en Madrid".

Tras interponerse la denuncia, el 30 de junio Carrancio y González anunciaron su marcha de Ciudadanos Cantabria --partido con el que consiguieron sus cargos públicos en los que aún se mantienen-- y aseguraron ser víctimas de un "montaje político" en relación a una supuesta falsificación del acta.