Arranca en Cantabria el proyecto Avanza, con aspiraciones electorales y para que la gente no vote con "la nariz tapada"

El Proyecto Avanza, iniciativa política nacional que tiene entre sus impulsores al expresidente del Foro Español de la Familia Benigno Blanco, comienza a andar en Cantabria con una veintena de voluntarios, entre ellos el exdiputado nacional del PP por la comunidad autónoma Javier Puente, y aspiraciones de concurrir a las elecciones y ser una alternativa que "anime" al ciudadano y haga que acuda a votar "con ganas" y no "con la nariz tapada".

Avanza, que pretender concurrir a las próximas elecciones europeas, nacionales y en algunas CC.AA y municipios llevando a la gente "normal y corriente" a la política, así como sus problemas, se ha presentado este lunes, en rueda de prensa a los medios de comunicación de Cantabria y el 20 de octubre, a las 20.00 horas, lo hará en un acto público en el Hotel Sardinero para darse a conocer a los ciudadanos de la región e invitarles a acercarse a este nuevo proyecto político.

La presentación de Avanza en Cantabria, que se encuadra dentro de los actos que con este mismo objetivo está realizando en diversos puntos de España, ha estado protagonizada por el exdiputado del PP por Cantabria Javier Puente; la cantante lírica y expresidenta de la Foro Español de la Familia en la comunidad autónoma, y Benigno Blanco, que fue secretario de Estado con José María Aznar, quienes han expuesto alguno de los principales pilares del proyecto.

Entre ellos, figura la necesidad de reformar el Estado para acabar con la 'partitocracia' que, a su juicio, tiene "secuestrada" la democracia en España; la defensa de las "libertades de participación política educación, pensamiento y empresa", y el apoyo a las familias --más allá de su concepción ideológica y de "lo que cada uno pueda hacer con su vida", ha explicado Blanco-- "por su función social como ámbito creador de vida y solidaridad" y como "educadora de ciudadanos responsables".

UN PARTIDO "CON PRINCIPIOS" PERO "AL MARGEN DE IDEOLOGÍAS"

Los encargados de presentar de Avanza en Cantabria han insistido en que en este proyecto tienen cabida tanto personas de derechas como de izquierdas, puesto que está "al margen de ideologías". "No tiene ideología pero sí principios muy claros", ha señalado Blanco, que sí ha apostillado que quedan excluidos de él los "extremismos".

Así, este proyecto, que "rechaza la corrupción y reclama un alto nivel ético a sus gobernantes y jueces", pretende movilizar y aglutinar a todas aquellas personas que, independientemente de su ideología, persigan una "sociedad mejor" y "más justa" en beneficio de las generaciones futuras.

Según han explicado los promotores de este proyecto, Avanza nace al detectar la "cantidad de personas" que, según dicen, o no votan o "no están satisfechas votando a ningún partido político" de los que en la actualidad componen el panorama español y ven que determinados problemas reales, como el desempleo juvenil, son "ignorados" y "no están entre las prioridades" de estas formaciones.

De esta forma, lo que se pretende es que la ciudadanía "normal y corriente" se implique en el proyecto Avanza para conformar unos programas que recojan los asuntos que preocupan a los ciudadanos y lograr, desde las instituciones, llevarlos a la vida política.

Desde 'Avanza', que espera tener su sede en Cantabria para noviembre, se apuesta por "una sociedad no fagocitada por los poderes públicos, con un Estado que proteja realmente a los más débiles sin imponer una presión fiscal confiscatoria".

Además, aboga por realizar una "auditoria de eficacia" de todas las instituciones políticas, judiciales y electorales del Estado. Así, por ejemplo, defiende la reforma del Congreso, el Senado o la ley electoral.

También, según sus promotores, es un proyecto "profundamente europeísta", preocupado por el "invierno demográfico" que vive España y muchos países de Europa y que "no quieren acostumbrarse a dramas tan lacerantes como la pauperización y desigualdad crecientes, la bannalización del aborto, el desempleo juvenil crónico, el abandono de las madres embarazafas, la violencia contra la mujer, la degración progresiva de las pensiones o la inmigración en circunstancias inhumanas".

"ABIERTO" A REFORMAR LA CONSTITUCIÓN SI SIRVE PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS

A preguntas de los periodistas sobre la necesidad de que España aborde una reforma de la Constitución, Blanco ha señalado que "depende de qué se reforme" y "para qué".

Y es que, en su opinión, hablar de una reforma de la Constitución sin concretar más no significa "nada". En cambio, se ha mostrado "seguro" de que desde Avanza, una vez diseñado su programa, se pueda proponer algún tipo de modificación de la Carta Magna, aunque ha aclarado que será para "resolver problemas concretos", no algo "en abstracto".

Sobre la posibilidad de abordar en esta posible reforma de la Constitución el actual modelo territorial que a su juicio ha comenzado a "demostrar sus disfunciones" y dar respuesta a problemas como el de Cataluña, Benigno Blanco se ha mostrado "abierto" a que se lleve a cabo esta modificación si la situación lo exige.