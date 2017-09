El Ayuntamiento reconocerá la trayectoria de Ramón Torralbo en la Gala del Deporte Base

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, lo ha anunciado este domingo en la inauguración de la octava edición de la Semana del Deporte que, hasta el próximo sábado, 30 de septiembre, "inundará" la ciudad con más de 120 actividades deportivas.

Igual ha ensalzado el trabajo realizado por Torralbo por el deporte base desde la Escuela Municipal de Atletismo, de la que ha sido director hasta su reciente jubilación, así como su trayectoria junto a Beitia, de cuyos éxitos ha sido "el 50%".

"No hay nadie que se merezca más esta distinción", ha destacado la regidora municipal, que ha detallado que, junto a Torralbo, en la Gala del jueves se rendirá homenaje a los jóvenes deportistas santanderinos.

Por otro lado, la alcaldesa ha indicado que, a partir de este domingo, la Semana del Deporte llegará a casi una veintena de plazas, parques, espacios públicos e instalaciones y centros deportivos de la ciudad, entre ellos, la Primera Playa del Sardinero o el parque de Las Llamas.

Ha indicado que habrá actividades para niños, adultos y mayores de 50 disciplinas deportivas diferentes con el objetivo de ofrecerles la posibilidad de experimentar nuevos deportes y conocer disciplinas diversas que puedan terminar incorporando a sus hábitos diarios.

El programa de esta octava edición, que cuenta con la colaboración de federaciones, clubes y gimnasios, incluye competiciones, torneos, charlas, talleres, jornadas, exhibiciones, quedadas, campeonatos y clases para todos los públicos en horario de mañana, tarde y noche.

Igual ha apuntado que la principal novedad de este año estará en la carrera popular nocturna, convirtiéndola en una prueba por parejas en tres modalidades: masculina, femenina y mixta. Como contrapartida, se acorta la distancia, que será de 4,5 kilómetros.

Esta prueba se disputará la noche del viernes, 29 de septiembre, a partir de las 21.30 horas, en el parque de Las Llamas. Para ese mismo día, a lo largo de toda la tarde, desde las 16.00 horas, se han programado también un buen número de actividades en el parque, donde se podrá practicar artes marciales, adaptiv jump, capoeira, iniciación al golf, escalada y gimnasia rítmica.

Otros de los espacios protagonistas de esta VIII Semana del Deporte serán la Primera Playa del Sardinero y los Jardines de Piquío, donde habrá iniciación al surf, salvamento y socorrismo, y deportes de playa, así como exhibiciones de boccia, adaptiv box y kárate durante la mañana del sábado 30, día de clausura.

Las más de 120 actividades programadas a lo largo de toda la semana se repartirán por 18 espacios como las plazas de Pombo, Alfonso XIII y el Ayuntamiento, el parque de Las Llamas, los Jardines de Piquío, la Primera Playa del Sardinero, el Palacio de los Deportes y el de Exposiciones, el Campo Municipal de Golf de Mataleñas y el Complejo Deportivo Ruth Beitia.

Se contará además con la colaboración de centros y espacios como Body Factory Mataleñas, Go Fit, Be Up, Marisma Wellness Center, el Centro Hípico El Bocal, y los gimnasios Dojo Bambú, Norberto Ortiz y González Machín.

En total, el programa abarca unas 50 disciplinas deportivas diferentes entre las que se incluyen balonmano, fútbol americano, béisbol, zumba family, kárate, karatedo, chikung, kendo, iaido, bolos, actividades acuáticas, pilates, aikido, kaisend, syngy, golf, waterpolo, atletismo, body pump, body combat, hípica, salvamento, rugby, capoeira, gimnasia rítmica, escalada, surf, voley playa, fútbol y baloncesto 3x3.