Bolado lamenta que Movellán siga "empecinado" en una propuesta que "empujaría a incurrir en déficit"

Asimismo, ha asegurado que Movellán "miente una vez más" al negar que desconocía los informes del secretario y el interventor, ya que "él ha podido tener acceso a esos informes cuando ha querido, pero no ha hecho bien su trabajo al estar en Madrid en vez de preocuparse por sus vecinos".

Bolado ha reiterado que la propuesta planteada por Movellán es "inviable e ilegal" ya que "empujaría al Ayuntamiento incumplir la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, y esto nos obligaría a tener que suprimir subvenciones y bonificaciones a los vecinos en 2018", una posibilidad "que en el equipo de Gobierno no hubiéramos permitido".

La regidora ha reiterado también que las propuestas populares implicarían "una disminución de ingresos en torno a los 600.00 euros, lo que nos llevaría a cerrar el próximo año con déficit presupuestario, y a incumplir la legislación aprobada por el propio PP", lo que "nos obligaría a quitar ayudas en 2018 que afectarían a colectivos como los jubilados o los jóvenes, o subvenciones a estudiantes y exenciones a personas que atraviesan por dificultades económicas.".

En este sentido, ha pedido a Movellán que "no tergiverse la realidad" y ha subrayado que en el informe del interventor, "que Movellán conocía o podría haber conocido de hacer bien su trabajo", se especifica respecto a la primera enmienda presentada por el PP que aunque se admitiera "en contra del criterio de esta Intervención", la misma "no está cuantificada ni viene acompañada de una disminución de gastos o de incremento de otro tributo por el mismo importe, por lo que está introduciendo déficit presupuestario en contra de lo determinado por la legislación anteriormente expuesta", en referencia a la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria.

Misma valoración que se realiza sobre la segunda y tercera enmienda, mientras que sobre la cuarta y la quinta el informe dice que "con independencia de que la disposición adicional invocada no existe" se están refiriendo a tributos "que no forman parte de la propuesta (de Alcaldía), no pudiéndose enmendar lo que no existe en el expediente", si bien en todo caso se remite a lo expuesto en el apartado primero.

"Parece mentira que siendo economista, no sea capaz de entender que hubiera sido necesario en su momento que indicara en la propuesta de dónde se reduciría el gasto", ha señalado Bolado, que ha añadido que Movellán "debería dedicarse a trabajar por los vecinos de Camargo y no a velar por los intereses de las grandes empresas", que a su entender, "es lo que se oculta tras su propuesta que tanto defiende".

También le ha recomendado que "hable más con sus concejales para que le cuenten lo que pasa en las comisiones a las que él no asiste porque está en Madrid, porque así se podrá informar de lo que pasa en ellas".

Bolado ha recomendado a Movellán "que no trate de excusar con palabras las graves consecuencias de lo que hizo en el Pleno", y es que "con su voto en contra de la rebaja del IBI y de la Plusvalía va a provocar que los camargueses tengamos que pagar un 5% más el próximo año". Por eso, le ha indicado que "si quiere rectificar su grave error, la solución pasa por que permitan que se apruebe la propuesta del equipo de Gobierno".