Buruaga a Revilla: El enemigo de Cantabria es el Gobierno PRC-PSOE y es necesario un cambio

La líder del PP de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha defendido que el "enemigo" de Cantabria es el actual Gobierno PRC-PSOE, una coalición que, a su juicio, está "agotada" lo que hace "necesario un cambio en Cantabria".

Así ha respondido Sáenz de Buruaga a la afirmación de Revilla en el debate del estado de la región de que Cantabria tiene el "enemigo en casa" con el PP que ella lidera y que, según el jefe del Ejecutivo, dice "amén a todo" lo que decide el Gobierno central de Mariano Rajoy.

También Sáenz de Buruaga ha contestado a las críticas que Revilla le ha dirigido --acusándole de "justificar lo injustificable" y de hacer "dejación de reivindicación" a cambio de su puesto como presidenta de los populares cántabro-- y a las referencias del PRC a la crisis interna del PP a nivel regional a raíz del Congreso en el que ella salió elegida tras vencer a Ignacio Diego.

ADVERTENCIA DE BURUAGA A REVILLA: TORRES MÁS ALTAS HAN CAÍDO

"He de confesar que esperaba algo más de usted. Es fácil ser hiriente, es fácil hacer sangre con la situación interna del Partido Popular en este momento. No exige ni mucho mérito ni demuestra mucha talla política ni personal. Pero no se preocupe porque todo llega cuando uno tiene el ánimo y la valentía de renovarse y torres más altas han caído", ha advertido Sáenz de Buruaga al presidente de Cantabria y secretario general del PRC, al que ha llamado a ser "cauto" y "prudente" al hablar de la situación de los partidos.

Más allá de las alusiones a la situación interna de los partidos, la líder del PP ha opinado que Revilla se ha convertido en una "pesada mochila a las espaldas de Cantabria".

"Jamás había visto a un gobernante con menos ilusión. Ni genera ilusión ni parece tenerla", ha dicho Sáenz de Buruaga a Revilla, al que ha acusado de liderar "el Gobierno de las lamentaciones".

La presidenta del PP cántabro ha asegurado que la intervención de Revilla, en la que el regionalista ha afirmado que el "mayor problema" de Cantabria es el Gobierno central del PP, es la "justificación de un fracaso".

"¿De qué ha venido a hablar hoy, señor Revilla? ¿De que el Gobierno de la Nación no le ayuda?", ha espetado la dirigente popular al presidente regional, al que ha acusado de emplear el discurso del 'España nos roba' sin exponer sus medidas para que Cantabria salga del "letargo" en el que, a su juicio, está sumida.

Para Buruaga, Revilla se ha comportado hoy como "los malos estudiantes". "No ha estudiado, no ha aprobado y la culpa es del profesor que le tiene manía", ha ironizado. "España nos roba, no, señor presidente. España nos robaba y usted callaba", ha dicho.

También Sáenz de Buruaga ha acusado a Revilla y al Gobierno PRC-PSOE de usar Valdecilla como "arma arrojadiza contra el Partido Popular". "No voy a competir con usted ni a prestarme a ninguna escenificación teatral", ha dicho.

Respecto a las amenazas del Gobierno de llevar al Ejecutivo de Rajoy a los tribunales si no cumple con Cantabria, Sáenz de Buruaga ha asegurado que "Cantabria necesita un presidente no un gabinete de abogados".

Por otra parte, Sáenz de Buruaga ha defendido que su partido, el PP, es un partido "con propuestas, experiencia y mucho que aportar" y ha pedido al Gobierno que "no deseche todas las propuestas del Partido Popular".

Buruaga ha asegurado que el PP va a estar "siempre del lado de Cantabria, abiertos al diálogo, en actitud constructiva" y "en disposición de colaborar en la búsqueda de soluciones". "Mi mano está tendida", ha dicho.