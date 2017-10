CCOO pide al Gobierno "compromisos claros" para respaldar el próximo presupuesto

Con una organización que ha renovado todas sus estructuras regionales y federativas, el Consejo ha aprobado el informe del secretario general, Carlos Sánchez, con el respaldo del 90% de los votos, y también ha aprobado los presupuestos de CCOO de Cantabria para el año 2017 y los reglamentos de funcionamiento de los distintos órganos de dirección que trabajarán durante el presente mandato congresual.

En la reunión del órgano de dirección, de la que ha informado CCOO en un comunicado, se ha abordado la puesta en marcha de los compromisos adquiridos en el Congreso, y señalado los principales objetivos para la organización en el nuevo periodo; mejorar la representatividad y la afiliación.

El Consejo ha situado "la negociación colectiva como el mejor arma del sindicato en la recuperación de derechos para los trabajadores y trabajadoras", estableciendo dos prioridades en esta materia: reducir la precariedad laboral y recuperar el poder adquisitivo de los salarios.

"Las patronales han jugado al chantaje del empleo para imponer un ajuste de rentas extremadamente duro. Ahora que se producen excedentes y beneficios empresariales es el momento de sacar los salarios de la espiral de la devaluación y de frenar la precarización del empleo", ha dicho Sánchez.

LINEAS ROJAS DE CARA A LOS PRESUPUESTOS

En la reunión del Consejo, CCOO ha apuntalado las "líneas rojas" sobre las que venía trabajando de cara a respaldar los próximos Presupuestos Generales de Cantabria.

En este sentido, el sindicato ha situado como "imprescindible" para dar su respaldo al Gobierno el establecimiento de "compromisos presupuestarios claros" que permitan identificar las partidas destinadas a cada política, para que "el crecimiento de la economía regional lo noten también las personas".

También han reiterado la exigencia de un "compromiso claro y con calendario de aprobación" de una Ley de Cláusulas Sociales que permita disponer de un marco jurídico que refuerce la responsabilidad social.

"Para CCOO no es aceptable que dada la situación de precariedad laboral, bajos salarios, inseguridad, incumplimiento de la normativa laboral, etc, el Gobierno continúe realizando, autorizando e impulsando procedimientos de compras, contratación pública, ayudas, subvenciones o avales a empresas y entidades privadas que no se comprometen con la igualdad, el respeto al medio ambiente, el empleo estable, el respeto a las condiciones de trabajo y la promoción de la salud laboral", ha enfatizado.

De hecho, según ha avanzado el sindicato, "esta será otra línea roja, que de no comprometerse, condicionará el apoyo del sindicato al presupuesto de Cantabria para 2018".

La inestabilidad política en la región y en España han sido temas que también han ocupado a los dirigentes del sindicato en esta reunión, que han mostrado preocupación por la crisis de los partidos políticos en la región y sus consecuencias en la acción del Gobierno de Cantabria.

Respecto a la situación de Cantaluña, el sindicato ha mostrado el respaldo a la actuación que está manteniendo la Confederación de Comisiones Obreras en esta crisis, entendiendo que el conflicto se debe superar por la vía de la negociación y que, en caso de producirse una Declaración Unilateral de Independencia, CCOO se mantenga en desacuerdo.