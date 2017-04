CTC presenta un innovador sistema de atrape de CO2 mediante grafeno

La aplicación plantea recuperar las emisiones de este gas procedentes

de las industrias químicas

El Centro Tecnológico de Componentes (CTC) ha presentado un sistema

innovador que emplea el grafeno para atrapar el CO2 que se produce en las combustiones de los procesos industriales. Esta aplicación, diseñada inicialmente para su uso en las industrias químicas, soluciona los problemas derivados de las emisiones de este gas que provocan, entre otros efectos, el cambio climático y el calentamiento global.

Los investigadores de CTC explicaron sus avances durante la VII Graphene Conference, el mayor evento europeo sobre grafeno y materiales 2D, celebrado hace unos días en Barcelona, han informado fuentes del CTC en nota de prensa.

Los investigadores Marina González-Barriuso y Ángel Yedra, del área de Materiales Avanzados y Nanomateriales del CTC, fueron los encargados de exponer un trabajo titulado 'Functionalization of graphene oxide with PEI and APTMS: CO2 capture application'.

Según explica el CTC, las propiedades inherentes al grafeno, en concreto su estructura 2D y su capacidad de adaptación, lo convierten en un material ideal para este tipo de aplicaciones que permiten atrapar CO2 para darle un nuevo uso. Y es que, en combinación con hidrógeno o metano, el gas recuperado puede convertirse en combustible de alta densidad, compatible con cualquier infraestructura energética actual.

El proceso consiste en amino-funcionalizar oxido de grafeno con dos tipos diferentes de moléculas: PEI y APTMS. Los grupos aminados que estas moléculas aportan al óxido de grafeno permiten que éste sea capaz de adsorber CO2 mediante quimisorción. El sistema, cuyo diseño constituye parte de una tesis doctoral, todavía debe superar varias fases antes de llegar al tejido industrial.

Los ensayos realizados han demostrado su validez, según el CTC, pero aún quedan por resolverse algunos procesos como la integración, la reutilización o la ingeniería para que sea una innovación aplicable a las membranas y a los filtros selectivos de gases.

Del mismo modo, la conferencia, organizaba el Instituto de Ciencias Fotónicas (ICFO) y el Instituto Catalán de Nanociencia y Nanotecnología (ICN2), sirvió a los representantes de CTC para conocer cuáles son los campos de actividad más relevantes en cuanto a aplicaciones de grafeno en el panorama actual.

De los tres principales grupos que marcan la actividad actualmente (Electrónica y Sensores, Materiales Compuestos y Tecnologías de descontaminación medioambiental), CTC está trabajando en los dos últimos, con unos resultados muy prometedores.

De hecho, el Centro Tecnológico de Componentes "ha consolidado" su contacto con empresas y entidades del sector durante la sesión de reuniones bilaterales. La "buena sintonía" con organizaciones como Grupo Antolín, Avanzare, Graphenea o FIDAMC potencia la capacidad de trabajo colaborativo de CTC, ha destacado el Centro.

Asimismo, se han establecido nuevas relaciones que podrían derivar en colaboraciones futuras en diferentes campos relacionados con el grafeno. Así, segun dice, la Universidad de Bolonia se mostró muy interesada en el proceso presentado; la University of Siegen alemana quiso conocer más sobre los procesos de integración de grafeno en materiales y la Delft University of Technology holandesa pretende avanzar en las aplicaciones de sensores de gases.

Otras entidades, como Abalonyx, empresa noruega productora de grafeno, tiene interés en colaborar en el proyecto de atrape de isótopos radioactivos en agua. Por último, cabe señalar que el ICEX, entidad pública empresarial de ámbito nacional que tiene como misión promover la

internacionalización de las empresas españolas, quiso conocer mejor a CTC para incorporarlo a su red internacional.

INVESTIGACIONES DEL CTC SOBRE GRAFENO

Las investigaciones del Centro Tecnológico de Componentes en el proceso de incorporación, integración, adaptabilidad y uso del grafeno y sus derivados en aplicaciones de interés industrial han convertido al Centro en el socio tecnológico de importantes empresas nacionales.

La elevada especialización de su equipo investigador así como la experiencia acumulada durante los últimos años permiten a CTC diseñar procesos innovadores que contribuyen, entre otros aspectos, a incrementar la competitividad del tejido industrial y a explorar nuevas líneas de negocio.

Su participación en proyectos como Grafentex, cuyo objetivo es generar el primer tejido del mundo con propiedades ignífugas gracias a la incorporación del grafeno en el proceso de producción, corrobora las altas capacidades de CTC dentro del sector.

Gracias a este proceso innovador, Textil Santanderina podrá atacar un nuevo nicho de actividad a través de su línea Techs, dirigida a la fabricación de uniformes de bomberos, buzos para empresas de fundición, ropa de trabajo industrial, etc.

Además, el proyecto contempla otra línea de trabajo encaminada a reducir los costes de la producción industrial de grafeno.

Destaca también la investigación desarrollada por el CTC y la Universidad de Cantabria (UC) que permitirá a la empresa Equipos Nucleares (ENSA) disponer de nueva tecnología para la depuración de aguas contaminadas por isótopos radioactivos. Esta solución innovadora, basada en las propiedades del óxido de grafeno, incrementara la competitividad de la compañía en los trabajos de desmantelamiento y descontaminación que ofrece a las centrales nucleares.