Calderón califica de "fracaso" la gestión de la coalición PSOE-PRC

El portavoz municipal del PP y exalcalde, Ildefonso Calderón, ha calificado de "fracaso" el balance de los cuatro años transcurridos desde la moción de censura que dio el gobierno municipal a PSOE y PRC en Torrelavega, que a su entender, ha supuesto "la paralización de los grandes proyectos" de la ciudad.

"La izquierda ha fracasado. Hay que preparar un gran cambio para 2019, con todo el que se quiera sumar a nuestro programa, que está abierto a todos y quiere contar con todos", ha afirmado el también diputado regional del PP.

Calderón ha recordado que no se ha firmado el convenio del soterramiento con su inversión de cerca de 100 millones de euros, "tampoco el convenio para realizar la estación intermodal de autobuses junto a la del ferrocarril que supondría adicionalmente más de 20 millones de euros, por no hablar del Parque de Las Excavadas, del que no se ha movido ni un metro de tierra".

Ha citado también la pérdida del Centro Regional de Emprendedores en La Carmencita, incluidas las subvenciones de la Unión Europea. "Seguimos teniendo un desempleo superior a la media regional, pero se nos quitó el Plan de Empleo de 14 millones anuales que había implantado el Partido Popular", ha agregado.

En su balance, también ha señalado que no se ha iniciado ninguna obra para dar nuevos usos ni al Mercado Nacional de Ganados ni a La Lechera, ni se ha iniciado la obra del "imprescindible" nuevo Conservatorio de Música.

Además, el Palacio Municipal "se cae a pedazos mientras a este ayuntamiento de ineficaces le sobra dinero todos los años y lo dedica a amortizar deuda con los bancos; en cuatro años les han dado 8,5 millones de euros los bancos. Este es el gobierno municipal que hace felices a los bancos e infelices a los vecinos", ha dicho.

PLAN GENERAL

Por otro lado, Calderón ha acusado al gobierno municipal de ser incapaz de aprobar el Plan General de Urbanismo "para frenar la despoblación de la ciudad y hacerla más competitiva con eje del transporte y los servicios en Cantabria".

Por ello considera que la coalición entre PSOE y PRC ha sido "un fracaso rotundo y sin paliativos". En su opinión, "no han sabido aprovechar las facilidades ni la generosidad que los demás grupos, especialmente el PP, les hemos mostrado haciendo de tripas corazón y pensando en Torrelavega por encima de todo".

El portavoz municipal del PP ha dicho también que el actual equipo de Gobierno "no ha sido capaz de implicar" al presidente regional y líder del PRC, Miguel Ángel Revilla, en nada "importante ni transformador de Torrelavega.

"Ha permitido que nos vacilen con el MUPAC, que nos quiten y no ejecuten todos los años las ayudas industriales de la Consejería de Industria cuando el señor Revilla recorta el presupuesto porque siempre los ingresos y gastos que prevé son mera propaganda", ha dicho.

"Este señor" -en referencia a Revilla- "se va a jubilar después de 40 años de vida política sin dejar en Torrelavega ni una sola realización por la que se le pueda recordar como gobernante. En 40 años hasta el concejal con menos interés deja algo para ser recordado por los ciudadanos", ha apostillado.

POLÍTICAS DE RAJOY

Para Calderón, en todo este tiempo "lo único positivo" han sido las políticas del Gobierno de Mariano Rajoy para Torrelavega, entre las que destacan la conexión ferroviaria con la Meseta, el nudo de Sierrapando de las autovías, o la terminación de la autovía Solares-Torrelavega "que los socialistas habían paralizado".

También se ha referido a las ayudas industriales que se han proporcionado desde el Ministerio de Economía, "prácticamente todas las que se pidieron, el 95% de los fondos solicitados se han concedido por parte del ministerio 13.800.000 euros de los 14 millones solicitados. O el nuevo Juzgado concedido por el Ministerio de Justicia a Torrelavega pese al voto en contra de socialistas y regionalistas torrelaveguenses".

En su opinión, esto es apoyar a una ciudad y a una comarca. "Pero el gobierno municipal no está a la altura ni al ritmo que Torrelavega necesita, y en cuanto a la actitud del Gobierno de Revilla, es absolutamente pasota e impresentable", ha insistido.