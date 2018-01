Cantantes y músicos cántabros actuarán junto a la orquesta y coro de RTVE en el 'Homenaje a los deportistas españoles'

Cantantes y músicos cántabros actuarán junto a la orquesta y coro de RTVE en el concierto solidario "Homenaje a los Deportistas Españoles", que tendrá lugar este viernes, 26 de enero, en el Teatro MIRA de Pozuelo de Alarcón (Madrid) a las 20 horas, organizado la Asociación de Prensa Deportiva de Cantabria y la Fundación Ecomar, que preside la doble medallista de oro olímpica Theresa Zabell.

La Orquesta y Coro de RTVE, dirigidos por el maestro Vicent Pelechano, director de la banda municipal de Santander, interpretarán un programa variado que incluye himnos olímpicos históricos y famosas composiciones relacionadas con el mundo del deporte.

Con unos 170 músicos en el escenario, participarán en el concierto los jóvenes cantantes cántabros Carol Martín y David Argos Monasterio, Dani Simons al bajo y el guitarrista y productor Javier Escudero, entre otros.

El concierto pretende reconocer y festejar con música los grandes éxitos conseguidos por los deportistas españoles en el último cuarto de siglo y, por otra, recaudar fondos para ayudar a los atletas que tienen dificultades para competir o para rehacer su vida, una vez abandonada la competición.

Numerosos deportistas han confirmado su asistencia al concierto, entre ellos los cántabros Ruth Beitia y Jan Abascal.

PROGRAMA

El programa de este concierto solidario va a ser íntegramente deportivo. El trabajo de Juan Antonio Prieto, presidente de la Asociación de la Prensa Deportiva de Cantabria, y el joven director valenciano Vicent Pelechano ha permitido recuperar partituras de los Himnos Oficiales de los Juegos Olímpicos de Estocolmo 1912, Amsterdam 1928 y Berlín 1936. Tres composiciones, escritas para sendas ocasiones que, probablemente, no han vuelto a interpretarse jamás.

Un programa variado, que conjuga estos himnos históricos, con famosas composiciones de John Williams, escritas especialmente para los Juegos de Los Ángeles 84, Seúl 88 o Salt Lake City 2002. Temas actuales, a los que unen algunas de las mejores canciones del último cuarto de siglo del pop y el rock, como "Imagine", de John Lennon, "Heroes", de David Bowie, "The Best", de Tina Turner o "One moment in time", de Whitney Houston, todas ellas interpretadas en las ceremonias de inauguración o clausura de Juegos Olímpicos.

El programa se completará con el "Nimrod" de Elgar, "Toward a new life", de J. Suk, compuesta especialmente para los Juegos de Los Ángeles, en 1932; "Sound the trompet", de H Pourcell, para los Juegos de Grenoble 1968; el ya mítico "We are de champions", de Freddy Mercury o los imborrables.

Las entradas se pueden adquirir en la Plataforma de Entradas de El Corte Inglés 902400222, en la taquilla del Teatro MIRA los sábados de 12 a 14 y los jueves de 18 a 20 horas, y dos horas antes de la representación. Además se ha habilitado una Fila 0 para todas aquellas personas que quieran colaborar (Ibercaja: 2085 8430 24 0330018341).