Cantur recibirá esta semana o la próxima el proyecto de construcción de la caseta de jirafas de Cabárceno

En la empresa pública, encarga de la gestión de la infraestructura turística, han optado por albergar la nueva instalación en el mismo lugar, en vez de construir la cuadra en otro emplazamiento diferente, pues esto último sería más complicado y llevaría más tiempo, al tratarse de una edificación en una zona no urbanizable.

De este modo, en la sociedad dependiente del Gobierno de Cantabria confían en que el nuevo alojamiento para la especie esté finalizado este verano, "cuanto antes mejor".

También esperan que el Programa Europeo de la Protección de Especies en peligro de extinción, que se encarga de dar el visto bueno al intercambio de ejemplares, no se oponga a la oferta hecha por el Zoo de Sevilla al recinto cántabro, al que propuso ceder cuatro ejemplares macho de jirafa tras el fuego registrado en la noche del 6 de enero.

De momento, desde la Comunidad Autónoma se han dirigido por escrito a dicho organismo y se está a la espera de respuesta, que "no tiene por qué ser no", ha expresado a esta agencia el director de Cantur, Javier Carrión, que cree que no va a haber "ningún problema" al respecto.

En declaraciones a Ep, el responsable de la sociedad encargada de Cabárceno y el resto de infraestructuras turísticas públicas de la Comunidad, ha apuntado que proyectar un edificio para estos animales en una nueva ubicación -opción que se contempló inicialmente junto con la de mantener el emplazamiento actual- sería más complicado.

Así, finalmente se ha optado por construir en el mismo lugar, para lo que se tienen que seguir a partir de ahora los trámites habituales en una obra "normal y corriente", como es la redacción del proyecto, que prácticamente ya está, pues está "a punto" de llegar a Cantur, que desconoce aún el coste del mismo.

En él se han incluido las singularidades de una caseta para acoger jirafas, como es la calefacción, toda vez que en invierno estos animales no pueden estar a menos de una determinada temperatura, y que se ha previsto que sea una instalación eficiente y respetuosa con el medio ambiente.

Paralelamente se debe seguir la tramitación administrativa pertinente, sobre licencias y autorizaciones, y de cara a la cual se han mantenido conversaciones con el Ayuntamiento de Penagos, que ha "brindado ayuda" al Ejecutivo "en todo lo posible".

Así, si las cosas van "bien", y teniendo en cuenta que el plazo de ejecución de las obras será "breve", "probablemente" inferior al tiempo que se demorarán los trámites previos, la instalación estará lista para el verano, cuando Javier Carrión espera que se puedan volver a ver jirafas en el Parque de Cabárceno.