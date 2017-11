Carrancio estudia acciones penales contra Cs tras la "persecución política" para mantener a Felisuco y su "escudero"

El diputado cántabro Juan Ramón Carrancio estudiará emprender acciones penales contra Ciudadanos, el partido que abandonó, tras la "persecución política" iniciada "desde dentro" de Cs contra él y otros compañeros que fundaron la formación naranja en la región con la "intención", ha dicho, de que no se presentaran a las primarias después de haber ganado "todos" los procesos internos, para apartarles y "facilitar" así el mantenimiento en el cargo del líder en la Comunidad y diputado nacional, Félix Álvarez 'Felisuco', y su "escudero" Rubén Gómez, portavoz parlamentario autonómico.

Así lo ha dicho Carrancio este jueves en una rueda de prensa convocada por el archivo de la causa abierta contra él, contra el concejal de Santander David González -que también dejó Cs- y otros miembros del partido por supuesta falsedad documental. "Todo ha sido una maniobra política para apartarnos con malas artes ya que democráticamente veían que era imposible", ha explicado Carrancio, que sigue en el Grupo Mixto del Parlamento, junto con Gómez, y que no descarta iniciar medidas legales contra el partido al que perteneció.

Lo ha advertido en su comparecencia ante los medios, en la que ha estado acompañado del abogado Roberto Morales, que coordinó la campaña de Cs en 2015, y que igualmente había sido denunciado por falsificar un acta de una reunión preelectoral, así como también el exdelegado territorial Jesús Calleja, dentro de las actuaciones archivadas por el Juzgado de Instrucción número 4 de Santander, que no admitió a trámite la denuncia "por no ser los hechos constitutivos de infracción penal alguna".

Ante esta resolución, Morales y Carrancio estudiarán adoptar "todas" las medidas legales "que tengan algún viso de prosperar"; el primero por denuncia falsa --la interpuesta por el letrado Luis Miguel Pérez Espadas, colegiado en Canarias-- y el segundo al entender que Cs "no actuó bien", sino que ha "atentado contra mi honor". "Y siguen en ello", ha remachado.

Así las cosas, Carrancio ha admitido que le "gustaría" actuar penalmente contra el partido, al considerar que no es "ajeno" a un proceso al que, además, los cargos políticos de Cs "se han vinculado solos". Ahora bien, ha precisado que para dar ese paso tiene que "verlo muy claro", ya que no se va a "enfangar" -ha dicho- en un procedimiento legal si no tiene "recorrido".

Pero, si hay alguna "posibilidad" de "extender" el proceso a emprender contra Ciudadanos, "lo vamos a extender", ha avisado Carrancio, después de que Morales haya afirmado que se dan "todos los requisitos" para iniciar acciones legales y querellarse por denuncia falsa y "desprecio temerario a la verdad", a lo que se suma el perjuicio causado a la imagen del exdiputado de Cs.

Además, si se inicia el correspondiente proceso judicial, el letrado ha advertido de la posibilidad de citar a representantes del partido que manifestaron que el acta de la reunión de campaña electoral era falsa como "testigos", sin perjuicio de que después de declarar sean "imputados" por ese mismo extremo.

MANIPULACIÓN Y FILTRACIONES INTERESADAS DESDE DENTRO DE CS

"Se ha manipulado mucho desde dentro del partido, con filtraciones interesadas", ha lamentado Juan Ramón Carrancio, que ha explicado que la "persecución política" contra él y otros compañeros que fundaron Ciudadanos Cantabria empezó precisamente con la filtración a un periódico regional de que Álvarez iba a liderar el partido en la Comunidad, y sin que él supiera -ha asegurado- del nombramiento del humorista y presentador de televisión como portavoz de la formación.

Y "en el mismo medio, el mismo día y en la misma página se filtra la supuesta falsificación del acta", ha agregado Carrancio, para recordar al respecto que un principio la denuncia solo se dirigió contra él y David González, que abandonó Cs junto contra la otra concejala naranja en Santander, Cora Vielva.

Después, ha proseguido, se incluyó en la denuncia a Calleja y Morales, con la intención -ha aseverado- de evitar que se presentaran a futuras primarias, como las previas a las elecciones autonómicas y municipales de 2019, y después de haber ganado "todos" los procesos internos celebrados hasta la fecha, en ocasiones con mayorías cercanas al 80 por ciento de los votos, como ha subrayado Carrancio.

Este parlamentario ha lamentado que continuaran las "filtraciones desde dentro del partido" para seguir acusando a los involucrados en la supuesta falsificación documental de haber "delinquido", especialmente por parte de Álvarez, que llegó a manifestar "literalmente" que "tenemos indicios más que suficientes para poder asegurar que el acta es falsa", y a pesar de que en el momento de la reunión en cuestión "ni siquiera estaba afiliado" a Ciudadanos, sino que "llegó después y a mesa puesta".

Se ha referido así Carrancio al nombramiento "a dedo" del actor y humorista para encabezar la candidatura de Cantabria al Congreso de los Diputados, sin haberse presentado a las correspondientes primarias. Según ha precisado el parlamentario regional, Álvarez solo concurrió a unos procesos internos, para elegir a los compromisarios a la Asamblea Nacional de Cs, que llevaba "semanas preparando" junto a Gómez, mientras que a él le avisaron "con apenas 48 horas de antelación" para que se presentara.

Pese a ello, de los siete representantes elegidos, Álvarez fue el "sexto" y Gómez el "séptimo y último", mientras que Carrancio prácticamente les "dobló" en votos, de ahí su "indignación" cuando desde Madrid decidieron "imponer" a 'Felisuco' como líder de Cs en la región.

A ello se suma la petición del partido -a través del secretario de Organización nacional, Fran Hervías- de que los cántabros denunciados entregaran el acta en caso de ser imputados, cuando según los estatutos del partido una imputación es motivo de dimisión pero si los hechos son de carácter penal, es decir, si están relacionados con asuntos como corrupción, tráfico de influencias o malversación, mientras que en caso contrario -ha aclarado Carrancio- se precisa una sentencia firme.

El diputado autonómico ha contrastado esto con lo sucedido en las mismas fechas en Logroño, donde fueron imputados dos concejales naranjas por presunta malversación, y a los que la dirección no solo no pidió el acta, sino que respaldó para que continuarán en sus cargos.

MANIOBRA POLÍTICA

Por todo lo anterior, Carrancio tiene "claro" que "todo" lo sucedido en el seno del partido responde a "una maniobra política para apartarnos" y facilitar que Álvarez y su "escudero" Gómez sigan en sus puestos. Tras esto, desde "dentro" de Cs pusieron en marcha "una campaña de desprestigio personal y político" que, a su juicio, continúa en la actualidad, por ejemplo al tacharle de "tránsfuga".

Pero en su opinión, esto último demuestra una "ignorancia preocupante", pues según la ley dicho término solo se puede aplicar dentro de las administraciones locales, ya que los partidos -incluidos Ciudadanos y Podemos- no consideraron conveniente extenderlo a otros ámbitos. "El informe de los servicios jurídicos del Parlamento de Cantabria deja claro que no soy un tránsfuga", ha sentenciado Carrancio, que cree quien ha practicado "transfuguismo" es Cs, con su "alarmante deriva hacia la derecha del espectro político".

"Entre el cambio de ideología, la no defensa de los intereses de Cantabria en Madrid y las persecuciones internas a las que nos han sometido, no creo que a nadie le pueda extrañar que la inmensa mayoría de los afiliados coincidiesen en que no era nuestro proyecto ni el de muchas personas que nos votaron", ha concluido un Juan Ramón Carrancio "ofendido" y dispuesto a estudiar y adoptar todas las medidas legales que considere oportunas para "defenderse".