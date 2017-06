Carrancio no renunciará al acta de diputado aunque le imputen

La batalla interna que vive Ciudadanos en Cantabria ha colocado a dos de sus principales cabezas visibles, el diputado Juan Ramón Carrancio y al edil de Santander, David González, al borde de la expulsión del partido. La nueva dirección autonómica que encabeza Félix Álvarez, apoyada desde Madrid, ha arrinconado a los dos dirigentes, acusados en los tribunales de un delito de falsedad documental.

Pese a que la situación se ha enconado en las últimas horas de forma ya irreversible, Carrancio asegura que no renunciará a su acta aunque sea imputado por un juez y anuncia que recurrirá si es expulsado del partido. "Todo esto es una maniobra política como la copa de un pino", ha denunciado en declaraciones a eldiario.es el diputado, que ha convocado este viernes una rueda de prensa en un hotel de Santander para explicar en profundidad lo que, a su juicio, está sucediendo en el seno interno de la formación.

Al filo del mediodía de este jueves, la redacción de eldiario.es confirmaba por fuentes de la dirección nacional y también de la dirección autonómica de Ciudadanos que el partido había reclamado a Carrancio y González que renunciaran a sus actas como cargos públicos tras haber sido denunciados por falsedad documental y, a preguntas de este medio, estas mismas fuentes aseguraban estar a la espera de una respuesta.

Sin embargo, Carrancio niega haber recibido dicha reclamación y sostiene que "todo es una maniobra política interna como la copa de un pino" promovida por sus adversarios y compañeros de partido con la intención de presionarlo para que renuncie y para que no comparezca en rueda de prensa y dé su versión de la crisis interna que sufre Ciudadanos en la comunidad autónoma.

Según ha detallado a este medio, tras conocer la noticia por los medios, se puso en contacto con el secretario de Organización nacional, Fran Hervías, quien a primera hora de esta tarde le ha confirmado que no existe tal petición y lo ha atribuido a "un mal entendido". "Yo me he puesto en contacto con el secretario de Organización y me ha dicho que no, que ha sido un mal entendido, que eso no puede ser", recalca.

Igualmente, Carrancio señala que para que les reclamen el acta en primer lugar "tiene que haber una imputación" y, además, subraya que en los estatus del partido viene "muy marcado" que tiene que ser por delitos de corrupción, como apropiación indebida, malversación o prevaricación. "Osea, que si a mí me imputaran por esto, que lo dudo mucho, y me pidieran el acta, yo recurriría de forma interna porque, según los estatutos, no pueden pedírmelo por este tipo de delitos", anuncia.

Finalmente, ha tildado de "curioso" que la denuncia por falsedad documental se interpusiera el lunes "y acto seguido se hace pública" cuando el domingo en una reunión "multitudinaria" de afiliados decidieron convocar a los medios este viernes para exponer su postura. "Se hace desde dentro del propio partido mirando los tiempos porque evidentenemten quieren que no demos la rueda de prensa", concluye.