El Centro Botín mostrará más de 100 esculturas de todos las etapas de Miró y su proceso creativo

El Centro Botín de Santander abrirá el próximo 20 de marzo sus puertas a una muestra única y antológica, que exhibirá los principales trabajos escultóricos de Joan Miró y su original proceso creativo, alejado de los cánones tradicionales. Esta exposición reunirá por primera vez más de un centenar de esculturas de todos los periodos artísticos de Miró (Barcelona, 1893 - Palma, 1983).

También dibujos, bocetos preparatorios de sus trabajos, fotografías del artista, vídeos en los que puede contemplarse su proceso en la fundición y los objetos con los que creaba sus obras, gran parte de ellos inéditos, reunidos por primera vez y restaurados expresamente para esta exposición.

El ensamblaje de materiales recogidos por el propio Joan Miró en sus paseos por el campo y la transformación de objetos cotidianos en piezas artísticas, son las señas de identidad del trabajo escultórico del artista, para quien la libertad y la poesía fueron la esencia de todas sus creaciones.

Concebida única y exclusivamente para el Centro Botín, 'Joan Miró: Esculturas 1928-1982' se podrá disfrutar en el nuevo centro de arte de la Fundación Botín, en Santander, del 20 de marzo al 2 de septiembre de 2018, una exposición que cuenta con la colaboración de la Obra Social "la Caixa".

Esta exposición antológica constituye un hito en el acercamiento a la figura de Miró en relación a la escultura. Así, por primera vez se aprecia el trabajo creativo del artista, mostrando los objetos originales y los diversos materiales que utilizaba en sus creaciones; su trabajo en las distintas fundiciones; los proyectos para monumentos; sus ideas plasmadas en bocetos y su selección de materiales, hasta la última transformación en la pieza buscada.

Comisariada por Mª José Salazar, miembro de la Comisión Asesora de Artes Plásticas de la Fundación Botín y experta en la obra de Miró, y Joan Punyet Miró, nieto del artista y cabeza visible de la Successió Miró, la selección de obras abarca desde la primera pieza, creada en 1928, hasta la última, fechada en 1982.

Asimismo, están representados todos los materiales con los que trabajó el artista: hierro, bronce, madera, pintura, fibras de vidrio, poliuretano o resinas sintéticas. Se incluye también una selección de la colección privada de pequeños y curiosos objetos que el propio Miró atesoraba en las estanterías de su biblioteca, la cual ha cedido generosamente su familia.

La mayoría de las piezas provienen de la colección privada de la familia de Miró, de la Fundació Miró de Barcelona y de la Fundació Pilar i Joan Miró de Mallorca, además de obras cedidas por instituciones internacionales, entre las que destacan el Museum of Modern Art de Nueva York, la The Pierre and Tana Matisse Foundation de Nueva York, la Fondation Maeght de Saint-Paul-de -Vence y la Galerie Lelong de París; así como el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, la Fundación "La Caixa" o el Gobierno de las Islas Baleares.

Esta muestra incluirá piezas significativas como Danseuse Espagnole (1928), que es su primer trabajo en la búsqueda de una tercera dimensión, o la construcción Painting -Object (1931). También destacan obras que el artista denomina Femme, con las que crea sus primeros bronces en 1949 o que retoma un año más tarde, entremezclando hueso, piedra y hierro.

Sus esculturas pintadas de 1967, como Femme et oiseau, Personnage o Jeune fille s'évadant, entre otros trabajos; esculturas monumentales, como Femme Monument (1970), Personnage y Porte I, ambas de 1974, L'Oeil attire les diamants (1974), en la que retoma trabajos experimentales, o Souvenir de la Tour Eiffel (1977), una escultura de tres metros de altura concebida con objetos ensamblados.

Con motivo de la exposición se ha editado una publicación con textos sobre el proceso creador de Miró a cargo de Mª José Salazar y de Joan Punyet Miró y Emilio Fernández Miró, nietos del artista que aportan su conocimiento directo y han participado en la organización de la muestra, que viene gestándose desde hace años.

Además de una biografía escultórica, este catálogo incluirá por primera vez la reproducción fotográfica de todas las obras en exposición, junto a la catalogación y reproducción de imágenes de los objetos y materiales que componen o han servido para la creación de las obras.