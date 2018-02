Consumidores pide que se retiren las multas del MetroTUS y se solucionen los problemas en los barrios

La asociación también ha lamentado que "no se haya contado con la participación" de usuarios y trabajadores de los transportes públicos antes de ejecutar un proyecto de "siete millones de euros" que, según dice, "ha desatado una enérgica ola de rechazo".

En un comunicado, la UCC considera que no es "justo ni aceptable" que mientras se producían "desajustes y confusión en los autobuses, ya se estuviese sancionando a los usuarios del carrilbus", y es que, según recuerda, el sistema para imponer multas a infractores estuvo operativo "sin problema" desde el primer día.

Por ello, pide al Ayuntamiento que quite las multas y devuelva lo cobrado a los usuarios del carrilbus, porque "no han tenido el mismo periodo de adaptación que los responsables del diseño del MetroTUS, a quienes no se ha aplicado ninguna penalización por el desajuste de horarios y líneas".

Además, la asociación considera que la información que "según dicen" se hizo llegar previamente a los colectivos ciudadanos ha sido, cuando menos, "insuficiente", habida cuenta de las reuniones que varios colectivos se han visto obligados a poner en marcha; y asegura que en el caso de su asociación, la misma "fue inexistente".

Por todo ello, la UCC reclama que se escuche a los vecinos y se acometan las modificaciones del MetroTUS necesarias para dar un buen servicio de autobús, especialmente en los barrios de la periferia que han quedado peor conectados con el centro.

La asociación considera que el transporte público tiene que cubrir las necesidades de los usuarios y, por tanto, "no tiene sentido que se imponga si no resulta útil para quienes lo utilizan".

En este sentido, y dado el "descontento" generado por el nuevo sistema de transporte, considera "evidente" que los técnicos que han diseñado el MetroTUS "no han hablado previamente" con los usuarios ni han conseguido diseñar un trazado que mejore el anterior.

Por ello, urge dar solución a los vecinos que no pueden llegar al centro sin trasbordo, a quienes han suprimido su parada, a los residentes en la periferia que ahora tardan mucho más en desplazarse y a los que necesitan "coger tres autobuses" para llegar a su destino. Unos cambios, dice, "que perjudican especialmente a los colectivos más vulnerables como niños, ancianos y personas con movilidad reducida".

Por otro lado, UCC cree que la nueva línea central entre Valdecilla y El Sardinero "no parece haber tenido mucha aceptación por cuanto los autobuses dobles circulan con escasos pasajeros, mientras las líneas 1 y 2 están habitualmente saturadas".

"Es decir, el MetroTUS no está funcionando como transporte alternativo al coche, entre otras cuestiones porque ni siquiera se han habilitado en sus cabeceras aparcamientos gratuitos para quienes entran a la ciudad por gestiones o trabajo", añade.

Al respecto, recuerda que en el Sardinero se puede usar el aparcamiento del Racing, salvo en verano, pero en la zona de Valdecilla no hay estacionamientos disuasorios. Destaca además la "diferencia de criterio" que existe, a su juicio, en el mobiliario urbano de los intercambiadores, ya que mientras en Valdecilla "no hay ni mamparas en la parada y en el Sardinero los usuarios tienen a su disposición una sala cerrada con sillas y pantalla informativa", recalca.

UCC recuerda que "la filosofía" del MetroTUS era eliminar autobuses del centro para hacer el tráfico más fluido, algo que ya debiera solucionar el carrilbus, "pero ahora se produce la paradoja de que por el centro de la ciudad circulan autobuses de Astillero, Torrelavega, Reinosa y Liencres, de excursiones turísticas y de transporte escolar". "Todos excepto los de los barrios de Santander: un agravio comparativo que no tiene justificación", añade.

Además, según dice, en las paradas del centro "no ha aumentado la frecuencia de paso de los autobuses y casi todas las líneas coinciden en llegar a la vez a las paradas, lo que genera retrasos", porque "unos autobuses se tienen que esperar a otros para dejar y coger pasajeros".

En suma, la asociación considera que "urge" solucionar los inconvenientes que causa la nueva organización de líneas municipales en Peñacastillo, San Román, La Albericia, Cueto y Monte fundamentalmente, contando con la opinión de los usuarios y de los propios trabajadores del TUS, que son quienes mejor pueden valorar el servicio.

La Unión de Consumidores concluye que "lo correcto" es que los autobuses se adapten a los usuarios, y no al revés. "No se trata de que los usuarios se resignen a un servicio deficiente, sino que el propio Ayuntamiento debe aspirar a que sea lo más eficiente posible".