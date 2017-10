Revilla pide a Díaz Tezanos que sea "razonable" con la disciplina de partido

El Gobierno de Cantabria ha entrado en una semana decisiva para conocer cuál su futuro, si Eva Díaz Tezanos se mantendrá como vicepresidenta o si el PSOE comenzará a tramitar un expediente de expulsión por negarse a acatar la disciplina del partido al no querer cesar a los responsables de Sodercan, Salvador Blanco, y de MARE, Rosa Inés García.

El últimatum dado por la nueva dirección socialista para llevar a cabo esa "limpieza democrática" concluye esta semana y todas las opciones se mantienen abiertas. El máximo responsable del Gobierno, Miguel Ángel Revilla, ha mandado este lunes un mensaje a quien es su número dos, instándola a seguir las directrices de la Comisión Ejecutiva de su formación.

Desde la tribuna de oradores, Revilla ha recogido el guante lanzado por Podemos, quien le pedía que aclarara su postura sobre la posible de destitución de Salvador Blanco, y ha dicho que "intuye que quien tenga que hacer esos relevos, si es que los hace, sea razonable con la disciplina de partido".

La indirecta vertida por el jefe del Ejecutivo ha caído en saco roto, puesto que tan solo unos minutos después Díaz Tezanos ha defendido la labor de Blanco en la empresa pública y ha subrayado que mantiene su confianza en él. La vicepresidenta también respondía a la formación morada pero en un tono mucho más agrio que su compañero de Gobierno. Alberto Bolado ha reprochado a la exlíder del PSOE mantener "contra viento y marea" a su "protegido político".

"Yo no tengo ningún tipo de protegido político. Lo que tengo son altos cargos nombrados que están cumpliendo con sus funciones y desde el mismo momento en que cualquiera me ponga encima de la mesa que alguna de estas personas de mi confianza no son dignas de la misma, la primera que le retira la confianza seré yo", ha respondido visiblemente molesta Díaz Tezanos, que ha pedido al diputado de Podemos, que también le había acusado de mantener a Blanco en su puesto por "cuestiones inconfesables", que retirada sus palabras.

El cese de Ramón Ruiz

Revilla ha comparecido este lunes en el Pleno del Parlamento, a petición propia y también a solicitud del PP, para dar cuenta del cese de Ramón Ruiz como consejero de Educación, Cultura y Deporte y el nombramiento en su lugar de Francisco Fernández Mañanes, a petición de la Ejecutiva socialista.

El presidente ha repetido el discurso que ha mantenido durante todo este tiempo, alegando que se trata de una decisión interna de los socialistas y de que el pacto de Gobierno es entre partido y no entre personas. Así, nuevamente ha tenido palabras de elogio para Ruiz, a quien él no habría cesado, aunque también ha señalado que la trayectoria de su sucesor es igualmente "impecable" y es una persona "trabajadora", "honrada", con un "talante dialogador" y es un "perfecto conocedor" del tema.

También ha reiterado que la único condición que puso a sus socios, que es que no hubiera "vacío de poder", se ha cumplido, de modo que ha reiterado que él no tiene "nada que objetar" con respecto al relevo.

"Engordado la crisis"

Toda la oposición, excepto Podemos, que ha considerado que los cambios en el Gobierno son "totalmente normal" y ha estado más centrado en conocer el futuro de Blanco, han reprochado a Revilla que haya dejado "engordar la crisis" de Gobierno durante dos meses, porque, a su juicio, el presidente está más preocupado por salir en televisión que por Cantabria.

Juan Ramón Carrancio ha lamentado que las "rencillas" internas del PSOE se hayan trasladado a los cántabros, además "en el momento más inoportuno", coincidiendo con el inicio del curso, y ha asegurado que sí ha habido vacío de poder en algunos cargos "de segundo nivel" durante una semana.

Su excompañero de partido, Rubén Gómez, ha afirmado que la Consejería de Educación ha estado "bloqueada" durante todo el verano y ha criticado la "irresponsabilidad" del presidente porque "no puede quedarse como convidado de piedra". Igualmente, el portavoz de C's ha sido especialmente crítico con Revilla por aprovechar la debilidad de los socialistas para "mercadear". "Solo le preocupa llegar a las elecciones sin mácula", ha dicho Gómez recordando las peticiones del PRC de incrementar los presupuestos de sus áreas y reclamar Sodercan en caso de que se aprobara un cambio.

En la misma línea, el diputado del PP, Íñigo Fernández, ha recriminado al jefe del Ejecutivo el haber dejado crecer "la bola de nieve" mientras "la nueva dirección del PSOE ha sometido a sus consejeros a una moción de censura durante dos meses". Así, ha lamentado que medio Gobierno esté "cuestionado por su partido" y el otro medio "viendo cómo puede sacar tajada".

"No le dedica al Gobierno el tiempo que requiere. La televisión le tiene loco", ha espetado a Revilla el diputado popular, que también ha cuestionado que el "afán de protagonismo" de Pablo Zuloga por situarse en la política regional le ha hecho entrar "como un elefante en una cacharrería".

Desde el bipartito, Pedro Hernando ha puesto en valor que ha sido el PRC el que ha dado estabilidad al Gobierno desde el año 1995, mientras que Víctor Casal ha recordado los cinco cambios de ministro que ha aprobado Mariano Rajoy en los últimos seis años y ha apuntado que la iniciativa del PP preguntando sobre el cese de Ramón Ruiz es una "cortina de humo" para intentar tapar su propia situación interna.