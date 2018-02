Cs se queda solo en su iniciativa contra el nuevo cupo vasco al ser tildada de "demagógica"

El Pleno del Parlamento de Cantabria ha rechazado este lunes una iniciativa de Ciudadanos (Cs) en contra del cálculo para el cupo vasco aprobado en el Congreso de los Diputados el pasado noviembre, convirtiéndolo, a su juicio, en un "cuponazo", la cual no ha obtenido el respaldo de ninguno de los grupos, que la han calificado de "demagógica" y creen que busca generar "enfrentamientos" entre territorios.

En ello han coincidido casi todos los grupos de la Cámara, tanto los que respaldan al Gobierno autonómico (PRC y PSOE) como los que están en la oposición, como PP o Podemos.

En dicha iniciativa, Cs pretendía instar al Gobierno de Cantabria a presentar recursos de institucionalidad contra la modificación de la ley del concierto económico del País Vasco y con la norma que regula la metodología del cálculo del cupo vasco para el quinquenio 2017-2021 al considerar que ambos proyectos de ley suponen una "vulneración" del principio de igualdad entre todos los españoles, independientemente del territorio donde vivan, que consagra la Constitución.

En la PNL se buscaba también el respaldo de la Cámara a defender las conclusiones de la Comisión de Expertos para la Reforma de la Financiación Autonómica de Régimen Común que apuntaban a la necesidad de reducir las disparidades entre los territorios forales y el resto del país.

Durante el debate en el Pleno, casi todos los grupos han afeado a Cs que centre su defensa de Cantabria en criticar un instrumento como el cupo vasco que es "constitucional" y figura del "pacto" entre españoles que es la Carta Magna de 1978 y no en aquello que tiene que ver con la financiación autonómica.

"Donde se la está jugando Cantabria es en la financiación autonómica", ha advertido el portavoz del PRC, Pedro Hernando, quien ha anunciado que, precisamente, va a presentar "mañana" mismo la creación de un grupo de trabajo en el Parlamento regional para intentar buscar una postura común que defenderá la comunidad autónoma en la negociación que se está llevando a cabo a nivel nacional.

Y sobre la iniciativa de Cs, ha afirmado le gustaría ver la misma "defensa exacerbada" de Cantabria que muestra la formación naranja con su PNL cuando se trate de exigir al Gobierno de España (PP) que pague las "deudas" que tiene con la comunidad autónoma.

También, Hernando ha opinado que "compromiso con la financiación de Cantabria" hubiera sido rechazar o protestar contra unos Presupuestos Generales del Estado (PGE), como los de 2017, que perjudicaban a la región y no incluían algunos de los compromisos con la región. "Y su diputado calló y los Presupuestos se aprobaron", ha dicho el regionalista en alusión al diputado de Cs por Cantabria Felix Álvarez.

Además, regionalistas, socialistas y podemitas han criticado que plantee esta iniciativa contra el nuevo cupo vasco después de haber apoyado unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) que ya lo incluía.

También la diputada del PP y exconsejera de Economía, Cristina Mazas, ha afirmado que aun en el caso de que se aprobara esta PNL de Cs no serviría para incrementar "un solo euro" el dinero que recibe Cantabria.

Por su parte, el diputado socialista Guillermo del Corral ha criticado el "cinismo" y "oportunismo político" que, a su juicio, muestra la formación naranja con esta iniciativa, "jugando con fuego" en lo que respecta a la cohesión territorial.

Tampoco el diputado del grupo mixto Juan Ramón Carrancio, ex de Cs, ha apoyado la proposición no de ley de su anterior formación, al que ha acusado de "cambiar de postura" en varias ocasiones acerca del cupo vasco demostrando, a su juicio, que es una "partido que no tiene ni ideología ni valores".

Cs ha criticado la "connivencia" que PP y PSOE mantienen con el "nacionalismo" a lo largo de los años y también ha acusado a Podemos de "disfrazarse de nacionalista cada que vez que puede".

También ha censurado la postura del PRC, al que ha acusado de no querer una posición conjunta de todos los grupos de la Cámara respecto a la financiación autonómica.