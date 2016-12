El Gobierno da por cerrado el acuerdo con C's para aprobar los presupuestos de 2017

Los pronósticos se han cumplido. Serán los dos diputados de Ciudadanos los que permitan al Gobierno bipartito salvar su minoría en el Parlamento de Cantabria y aprobar los presupuestos de la comunidad autónoma para el año 2017. El acuerdo aún no está cerrado, pero ambas partes ya dan públicamente por hecho que se materializará de forma "inminente".

Así lo ha anunciado este viernes la vicepresidenta del Gobierno, Eva Díaz Tezanos, y lo ha confirmado -aunque más timorato- el portavoz de Ciudadanos, Rubén Gómez. "Si lo dice la vicepresidenta, yo no la voy a desdecir", bromeaba a preguntas de este diario el diputado de la formación naranja, que no esconde la "buena sintonía" que ha habido con los responsables del Gobierno en esta negociación que, pese a todo, todavía no da por cerrada aunque sí "a falta de un solo paso".

Ninguno de los dos, ni Díaz Tezanos ni Gómez, han profundizado sobre ese más que probable acuerdo. Desde Ciudadanos afirman que no se ha entrado a decir "esto sí, esto no", sino que se ha acordado "en líneas generales" y ahora, señalan, "la pelota está en el tejado del Gobierno, que es quien tiene la última palabra".

"Evidentemente, el hueso más duro de roer es, por supuesto, el tema de los impuestos. Nosotros nos mantenemos firmes en nuestra postura", subraya el portavoz de C's, que desconoce si el Ejecutivo va a dar marcha atrás, como ellos piden, en la subida de los impuestos de Patrimonio y Transmisiones y Sucesiones y Donaciones, que el Gobierno califica de "mínima".

Todavía no hay fecha para un nuevo encuentro en el que las partes finiquiten el pacto, aunque Díaz Tezanos ve "factible" que se produzca "en las próximas horas o días". Así, tal y como ya había expresado Revilla, el Gobierno espera tener aprobado el presupuesto para "finales de enero o primera quincena de febrero".

"Demagogia del PP"

Por otro lado, quienes no están contentos con el transcurso de las negociaciones son los otros dos partidos de la oposición. Tanto PP como Podemos han reiterado este viernes en sendos comunicados sus críticas a los socios de Gobierno.

Los populares, que esta mañana mantenían la tercera reunión de la comisión negociadora, consideraban una "tomadura de pelo" que el Ejecutivo no acudiera con la documentación que faltaba por entregar y se preguntan cómo Ciudadanos puede apoyar unas cuentas incompletas.

A este repecto, Gómez, sin querer salir "en defensa del Gobierno", cree que el PP está haciendo un ejercicio de "demagogia" exigiendo "unos documentos que nunca se han dado a la hora de negociar unos presupuestos y que saben que no le pueden dar". "Tú no puedes exigir una memoria jurídica de la Ley de Acompañamiento ni de la Ley de Presupuestos hasta que no estén cerrados", sostiene.

Tras el encuentro con los populares, el bipartito cambiaba a continuación de interlocutores, los representantes de Podemos, que en una nota de prensa posterior han subrayado que un Gobierno que se "autodenomina progresista siempre debería estar más cerca" de los planteamientos de Podemos que del PP o Ciudadanos y, en este sentido, aseguran que si el bipartito pacta con la formación naranja el resultado será un presupuesto "derechizado" que "ahonde en los problemas estructurales" de la comunidad y haga que se mantengan los actuales niveles de deuda y pobreza.

Los podemitas han presentado a la comisión negociadora una propuesta que, entre otros aspectos, incluye 17 millones para la creación de empleo indefinido y 16,7 para reducir copago de la dependencia y aumentar la cuantía de la Renta Social Básica.

Sota, más precavido

El consejero de Economía, Juan José Sota, que ha estado presente en ambas reuniones, matizaba las palabras de su jefa de filas y aclaraba que "no hay todavía ningún acuerdo cerrado" con ningún grupo. Junto a él han acudido los portavoces de PRC y PSOE, Pedro Hernando y Silvia Abascal, respectivamente, que han reconocido que "no se ha avanzado mucho" con el PP y han afirmado que han salido del encuentro "bastante decepcionados", al tiempo que han puesto en duda la "voluntad" de negociar y de llegar a acuerdos de los populares. No obstante, no cierran la puerta a ninguna formación.

También se ha pronunciado el presidente autonómico, Miguel Ángel Revilla, quien ha manifestado su disposición a alcanzar a acuerdo con más de un grupo pese a que con un diputado más el bipartito salvaría la minoría. El presidente ha reiterado que es la "primera vez" que el Gobierno negocia con los grupos el presupuesto "antes de llevar los números al Parlamento", y ha insistido en que "en este momento, no cerraría la puerta a que pueda haber un acuerdo con nadie, incluso con el PP".

Mientras tanto, el Consejo de Gobierno aprobó este jueves la prórroga del presupuesto de 2016.