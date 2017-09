Díaz Tezanos reclama un Pacto de Estado para financiar la Ley de Dependencia "como lo hace" Cantabria

La vicepresidenta y consejera de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social del Gobierno de Cantabria, Eva Díaz Tezanos, ha reclamado este lunes al Gobierno central un Pacto de Estado para la Dependencia que "garantice" la financiación y desarrollo de la Ley de Dependencia, de la que este 2017 se cumplen diez años, "como lo está haciendo" Cantabria.

Así, ha defendido que el sistema de la Dependencia es "un reto estratégico de primer orden" y "una cuestión crucial" para "más de un millón y medio" de personas dependientes y sus familias, así como un sector que "crea empleo" y "retorno económico". Al tiempo que ha afirmado que el Ejecutivo central "no puede seguir negando la realidad" de las familias, las personas dependientes y los certificados de gasto aportados por las Comunidades Autónomas.

De esta manera se ha pronunciado Díaz Tezanos durante la inauguración del encuentro 'Diez años de la Ley de Dependencia: balance y retos de futuro', en los Cursos de Verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander.

En su intervención, también ha indicado que en Cantabria hay 16.442 personas que reciben prestación por dependencia, que 943 gozan de teleasistencia y 921 reciben ayuda a domicilio

La vicepresidenta ha avisado que el Gobierno de Cantabria no aceptará "ningún acuerdo" si el Ejecutivo central no financia este ámbito de manera "suficiente" y no convierte las partidas presupuestarias en "finalistas".

Sobre las políticas del PP en el Gobierno durante su mayoría absoluta en el Congreso, ha denunciado que "dinamitó" esta Ley y "frenó" su aplicación" para "demolerla" y trasladar a las mujeres "de nuevo al hogar" cuando con esta norma pasaron a tener "un trabajo remunerado", ha dicho.

A este respecto, se ha referido a la "reducción" de las cotizaciones a la Seguridad Social de las mujeres cuidadoras de dependientes o la de "un 15 por ciento" en las prestaciones económicas a las personas cuidadoras.

CANTABRIA "SE SIENTE ENGAÑADA"

Asimismo, ha recordado que el informe final que se elaboró sobre la Ley de Dependencia tuvo el voto particular de Cataluña, Aragón, Asturias y Andalucía y que "Cantabria suscribe plenamente". En este línea, ha lamentado que la región "se siente engañada" porque el Estado "ha incumplido de nuevo su palabra".

De la misma forma, Díaz Tezanos ha incidido en que "no ha habido forma" de que el Estado "reconozca el verdadero coste el sistema", la aportación de las comunidades y la de los ciudadanos por medio de los copagos, al tiempo que ha añadido que el informe final "no reconoce" lo que "el Estado adeuda" y tampoco establece los mecanismos "necesarios" para más aportaciones económicas que hagan "viable" el sistema.

En la inauguración, ha rememorado que la aprobación de la Ley de Dependencia "puso el foco" en el "trabajo invisible" que suponía el hecho de que "millones de mujeres" cuidaran de sus mayores y que es una de las leyes que hace que los socialistas se sientan "más orgullosos" de su paso por el Gobierno, en referencia a la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011).

Por todo ello, ha pedido que se vuelvan a tener los niveles de financiación que había en 2012 y ha reivindicado que esta Ley supuso "el gran logro" de "haber sacado del cajón de la beneficencia" a las personas en situación de dependencia, para convertirá, ha añadido, en "un derecho universal".

"DEFENSA HEROICA" DE LA LEY POR PARTE DEL GOBIERNO DE CANTABRIA

Díaz Tezanos ha puesto de relieve que el Gobierno de Cantabria está "manteniéndola a flote" mediante una "defensa heroica" de la normativa --"con uñas y dientes", ha apostillado--. Sin embargo, ha criticado, "no está teniendo la respuesta" del Gobierno central, al que ha exigido que "dé marcha atrás" en su conducta "negacionista" porque el presidente, Mariano Rajoy, "la hizo caer a mínimos".

De hecho, ha insistido en que el PP tiene una "deuda histórica" con Cantabria porque en 2016 el Estado "solo" ha aportado 16,4 millones de euros frente a los 101 millones de euros aportados por la región, cuando, ha recordado tiene que aportar un 50 por ciento del gasto público.

"Creo que debería abochornarles", ha opinado la vicepresidenta y consejera regional, quien ha reclamado que "cese el incumplimiento" de la Ley porque, de lo contrario, ha advertido de que "llevará al colapso del sistema".

CANTABRIA HA ESPERADO "CON PACIENCIA" UN "CAMBIO DE RUMBO"

En cuanto a Cantabria, ha proclamado que "no ha colapsado" porque en esta región "se ha priorizado lo social" y ha destacado que en esta región han esperado "con paciencia" un "cambio de rumbo" por parte del Gobierno central. "Vemos que nuestras justas reivindicaciones no dan frutos", ha lamentado.

Díaz Tezanos, que ha proclamado que esta Ley es una de las que los socialistas se sienten "más orgullosos" de su paso por el Gobierno central, ha reivindicado que en Cantabria va a seguir defendiéndola "con uñas y dientes" porque esta región "está demostrando" que es "viable", frente al PP que, tal y como ha denunciado, la presente "como insostenible".

Igualmente, ha recordado que en la región se está desarrollando una nueva normativa para, entre otras cuestiones, crear 150 nuevos puestos de trabajo en residencia o fomentar las inversiones para "evitar" los cierres de centros.