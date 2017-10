Díaz Tezanos niega que Salvador Blanco sea su "protegido político" y defiende su labor en Sodercan

La vicepresidenta del Gobierno de Cantabria y presidenta del Consejo de Administración de Sodercan, Eva Díaz Tezanos, ha vuelto a reivindicar este lunes en el Pleno la labor de Salvador Blanco al frente de esa sociedad pública y ha negado que sea su "protegido político", tal y como sostiene Podemos.

"Yo no tengo ningún tipo de protegido político. Lo que tengo son altos cargos nombrados que están cumpliendo con sus funciones y desde el mismo momento en que cualquiera me ponga encima de la mesa que alguna de estas personas de mi confianza no son dignas de la misma, la primera, la primera que le retira la confianza seré yo, pero de mis altos cargo y de los del resto del Gobierno", ha afirmado Díaz Tezanos.

La socialista ha asegurado que gracias a la labor de Sodercan y de la gestión de Blanco al frente de ella se han logrado salvar empresas como Forjas de Reinosa o Talleres Martínez; reforzar la actividad de empresas como Sniace o Hergom, o efectuar operaciones para "dar futuro económico y de empleo" a la comarca de Campoo, como la relacionada con el "nuevo Sidenor", entre otras.

Así ha respondido Díaz Tezanos a los reproches de Podemos por mantener a Salvador Blanco en su cargo "contra viento y marea" y estar dispuesta, incluso, a "poner en peligro la estabilidad del Gobierno" o "vincular" su futuro político al de él. "Ya le digo que si usted quiere mantener su equipo puede ser que la única alternativa que le quede sea irse con él", ha afirmado el diputado 'morado' Alberto Bolado.

Los podemitas han insistido en que Díaz Tezanos "no ha escuchado" en este tema ni al Parlamento, "que reiteradamente ha aprobado su cese"; ni a las sentencias de los jueces que, según ha señalado, revelan una gestión "irresponsable" del director de Sodercan en proyectos como GFB y le ha reclamado que "al menos escuche a su partido", el PSOE, cuya nueva Ejecutiva --dirigida por Pablo Zuloaga-- le pide que lo cese, algo que ella, por el momento, no ha hecho.

"Si hasta en su partido piensan que hay razones de regeneración democrática yo creo que debería usted de reconsiderarlo", le ha señalado Bolado, que ha advertido a Díaz Tezanos, exlíder de los socialistas cántabros, que en este asunto esta "sola".

Bolado se ha preguntado si el PSOE reclama a Díaz Tezanos el cese de Blanco --advirtiéndole incluso que la expedientará si no lo hace-- por una "revancha" contra la exsecretaria general "o sencillamente ha venido a darle la razón a Podemos, aunque sea tarde".

El podemita ha advertido a la socialista que tiene "muy malas compañías" y se ha preguntado si hay "razones inconfesables" para mantener a Blanco en su lugar.

"Yo no tengo amistades inconfesables --ha dicho usted-- peligrosas. Me parece lamentable", ha dicho Díaz Tezanos, que ha pedido a Bolado que retirara estas palabras.

La socialista ha acusado a los podemitas de plantear esta pregunta sobre la situación de Blanco en Sodercan no con el objetivo de conocer qué funciones desarrolla sino para "introducir cuestiones de debate político interno" del PSOE.

Por ello, Díaz Tezanos ha reclamado a Bolado el mismo respeto que ella y su partido han mantenido "ante los episodios internos" de Podemos. "Me he mantenido siempre al margen", ha dicho.

Este debate entre la socialista y Podemos en el Pleno acerca de Blanco se ha celebrado un día antes de que éste acuda al Parlamento como compareciente en la comisión de investigación del caso 'Ecomasa'.