Díaz Tezanos dice que aún no se ha recibido aclaración del Supremo sobre nulidad de PGOU de Santander

La Consejería de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política, que es la que tiene las competencias en materia de Urbanismo, aún no ha recibido la aclaración de la sentencia que anuló el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Santander solicitada al Tribunal Supremo, y que sí dan a conocer hoy algunos medios de comunicación.

Así lo ha asegurado este miércoles, a preguntas de los periodistas, la titular de este departamento, Eva Díaz Tezanos, quien ha explicado que "no conoce oficialmente" la contestación a la petición de esta aclaración, solo por lo que se ha leído en los medios de comunicación.

Según lo publicado en El Diario Montañés, el Supremo ha contestado que "nada procede aclarar por la Sala" respecto al fallo conocido el pasado mes dfe noviembre y que procedió a anular el PGOU por la insuficiencia de recursos hidrícos de la capital cántabra al haberse anulado previamente el Bitrasvase del Ebro.

Díaz Tezanos ha afirmado que su departamento "sigue apostando por la seguridad jurídica" y por abordar la cuestión sobre la nulidad del PGOU de Santander u otros temas relacionados con planeamientos urbanísticos de otros municipios dentro de la nueva Ley del Suelo que, según ha dicho, llegará al Parlamento regional "a principios de año".

La socialista ha vuelto a defender que su departamento "no es partidario de legislar a la carta" o "a golpe de problema" en materia urbanística, como, a su juicio, se ha hecho "en exceso" en Cantabria en los últimos años y que "en lugar de resolver" los problemas los ha "empeorado".

A su juicio, esta manera de actuar, con 15 modificaciones de la ley del suelo a través de la 'ley de acompañamiento' a los Presupuestos regionales -que es lo que pide el Ayuntamiento de Santander y a lo que en principio no se opone el presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla-, ha hecho que el urbanismo de Cantabria esté, "desgraciadamente", "patas arriba". "No podemos seguir empeorando la situación", ha defendido.

Sin embargo, ha apuntado que ese es el posicionamiento de su departamento pero ha aclarado que la "posición política" del Gobierno, tras las "discrepancias" que ayer reconoció entre los dos socios del Ejecutivo (PRC y PSOE) en este tema, se decidirá en el Consejo de Gobierno.

Díaz Tezanos ha señalado que este asunto "no se ha debatido" aún en el Consejo de Gobierno, que habitualmente se celebra una vez a la semana, y no ha aclarado cuándo se hará. En este sentido, ha afirmado que en estos "temas tan sensibles" hay que ser "muy prudentes" y no se ha mostrado partidaria de "las prisas", los "atajos" y la "improvisación".