Díaz Tezanos avisa de que es "tiempo de pelear" en el homenaje a Ramón Ruiz

"Podrán ser malos tiempos para la concordia pero no son malos tiempos para la esperanza", ha dicho la exsecretaria general del PSOE que perdió el liderazgo de la formación frente a Pablo Zuloaga, alcalde de Santander Cruz de Bezana que hoy encabeza la Dirección de partido en Cantabria.

Díaz Tezanos ha asegurado en nombre todos los que han participado en el homenaje celebrado en Puente Arce, y entre los que se encontraban 12 alcaldes socialistas, diputados nacionales y regionales, senadores y la presidenta del Parlamento, Dolores Gorostiaga, que "tenemos fuerza y esperanza suficientes para no quedarnos quietos pensando en que venga algo peor y para no volvernos conformistas por temor a perder más de lo que se puede ganar".

"Es tiempo de seguir dibujando el futuro que queremos y seguir peleando cada día por aquello que queremos", ha enfatizado la vicepresidenta cántabra en su intervención, que no ha estado exenta de momento sentimentales y agradecimientos a Ruiz.

De él ha destacado que es un hombre "valiente, honesto y arriesgado" como ha demostrado en su labor al frente de la Consejería pero, por encima de todo, es "leal". "En estos tiempos difíciles que ha tocado vivir has demostrado que no se puede comprar la virtud del hombre bueno y leal porque la lealtad es siempre un muro firme y tú has sido efectivamente el muro que ha contenido el ataque a otros compañeros", ha ensalzado Díaz Tezanos.

Tras hacer un repaso del "gran proyecto educativo moderno, abierto y progresista" que ella logró poner en marcha cuando fue consejera del área (2003-2011) y que Ruiz y su equipo han retomado, ha lamentado que el proceso interno de primarias y el Congreso que "debía servir para fortalecer al partido y las políticas socialistas en el Gobierno y los municipios, solo ha servido para fracturar y cuestionar y poner en jaque la labor que desde el Gobierno estábamos haciendo".

Así, la vicepresidenta ha reconocido en su intervención la "división interna" en el PSOE tras el proceso de primarias y el Congreso pero ha lamentado y mostrado su "preocupación" porque se haya trasladado al Gobierno regional en forma de "inestabilidad", administración desde la que, al igual que los ayuntamientos, lo principal es dar respuesta a los problemas de los ciudadanos.

"Siento tristeza y preocupación por los que estamos viviendo", ha manifestado Díaz Tezanos, a quien ha precedido en pronunciar unas palabras el propio Ramón Ruiz, y lo ha hecho acompañado de su equipo de directores generales, técnicos y asesores (Marina Bolado, Zara Ursuguía, Francisco Javier López Nogués, Alonso Gutiérrez, María Luisa Carpio, Fernando Pérez y Jesús Barriuso) que se marcharon con él de la Consejería tras su cese.

Ruiz, que ha hecho un repaso de su trayectoria educativa como maestro y gestor, ha reivindicado el trabajo de todo su equipo y se ha referido concretamente a Bolado y Ursuguía por quienes él hizo "ese acto de deslealtad para algunos" de defender a su equipo: "a Zara se la quería echar por no haberse querido hacer una foto con el secretario general y a Marina porque no era del partido".

Con los cambios en la Consejería impulsados desde la Dirección de Zuloaga, Ruiz ha criticado que "la renovación no es tal porque no se ha cumplido en algunos casos lo que para otros se exigía" por lo que este acto de homenaje ha considerado "no debería haberse tenido que llevar a cabo". "Pero lo celebramos porque creemos que ha habido o un cierto desconocimiento del proyecto que estábamos desarrollando o una cierta dosis de soberbia del secretario general", ha dicho.

Ha considerado que la Dirección del PSOE "teme más a las palabras que a los hechos" pero son éstos últimos "los que determinan el comportamiento" y, a su juicio, lo que querían hacer con su equipo era "una limpieza selectiva" y ahora están haciendo una campaña de "acoso" a la vicepresidenta.

"No les gusta la palabra acoso, pero cuando se hacen una serie de acciones en contra de una persona reiteradamente, eso se llama acoso", ha enfatizado Ruiz, que ha concluido así su intervención ante las 300 personas asistentes.

Numerosos directores de centros escolares, personal del equipo técnico de la Consejería y representantes sindicales del área de Educación se han sumado a una amplia representación de afiliados socialistas, entre ellos 12 alcaldes, concejales, diputados regionales y nacionales y senadores del PSOE.

Pero no solo miembros de la comunidad educativa y el partido sino también de las otras dos áreas que ha dirigido Ruiz en sus más de dos años en el Gobierno, la Cultura y el Deporte, con representantes de asociaciones, colectivos, federaciones... que han acudido al acto en la localidad de Piélagos.