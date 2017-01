Diciembre ha sido un mes muy seco y cálido en Cantabria, según la AEMET

Así lo ha indicado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en su parte meteorológico del mes de diciembre, en el que ha señalado que esta situación se ha debido al predominio del ambiente anticiclónico que ha bloqueado la llegada de borrascas y precipitaciones.

En la primera mitad del mes, las temperaturas han estado muy por encima de los valores propios de esta época del año, con máximas que han oscilado entre 15º y 20º C en prácticamente toda la región. Además, no se produjeron precipitaciones apreciables en esos días, salvo en las comarcas del Ebro.

En torno al día 20 tuvo lugar la única entrada de aire frío y húmedo del mes, que dejó precipitaciones muy escasas; y algunas nevadas débiles por encima de 1.200 metros.

La última decena transcurrió bajo un ambiente anticiclónico, que provocó fuertes contrastes de temperatura en los valles del interior. En el fondo de los valles se registraron heladas rigurosas, con escarcha al amanecer en muchos casos, mientras las zonas altas permanecían con temperaturas por encima de 0º C.

Así, en Liébana, la media mensual de la temperatura mínima diaria en Tama ha sido de 0,7º C, frente a los 5,8º C de Tresviso; y en el valle de Campoo, Nestares registró -1,4º C, frente a los 2º C de la estación de esquí de Alto Campoo.

En una explicación más técnica, la AEMET ha apuntado que la presencia de un potente anticiclón sobre el norte de Europa ha condicionado la circulación sobre la región cantábrica Ibérica, ejerciendo un bloqueo de la circulación en superficie que ha dado como resultado uno de los diciembres más secos de los últimos años.

En la primera decena, el anticiclón centrado sobre Europa central ha impedido la llegada de borrascas que circulaban desde el Atlántico en latitudes relativamente bajas, lo que ha impedido que llegara la precipitación al área cantábrica.

Un debilitamiento transitorio en las fechas centrales ha facilitado la entrada de la única perturbación que dejó precipitaciones en la región. Los últimos días, el anticiclón se reforzó sobre la Península Ibérica, Islas Británicas y cuenca mediterránea occidental, impidiendo otra vez el tránsito de perturbaciones.

VALORES EXTREMOS

En cuanto a los valores extremos de este pasado mes de diciembre, la temperatura máxima más alta fue de 22 grados y se registró el día 5 en el aeropuerto de Parayas, mientras que la más baja dejó el termómetro en -11,3ºC el día de Nochevieja en Cubillo de Ebro.

La máxima preciptación recogida en 24 horas fue de 21,4 litros por metro cuadrado el día 19 en San Felices de Buelna y la racha máxima de viento, de 68 kilómetros por hora el día 17 en Santander.