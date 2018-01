Edificio administrativo de La Paz empezará a construirse en primavera y se licitará por 2,7 millones

El Consejo de Administración de la Sociedad de Vivienda y Suelo (SVS) de Santander ha aprobado este martes los pliegos para proceder a la licitación "en los próximos días" de la construcción del edificio administrativo municipal de la calle La Paz, por 2,7 millones de euros y un plazo de ejecución de 16 meses, por lo que se espera que las obras puedan comenzar esta primavera.

Además, la SVS ha adjudicado la redacción del proyecto básico y de ejecución de las 120 viviendas asequibles de San Román por 265.293 euros al equipo de arquitectos formado por Lorenzo Gutiérrez y María José Gómez. El proyecto básico deberá redactarse en dos meses para posteriormente obtener la licencia de construcción y elaborar el proyecto de ejecución, con la previsión de que se puedan licitar las obras en verano y comiencen "este mismo otoño".

El concejal de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda y presidente de la Sociedad, César Díaz, ha informado en rueda de prensa de los acuerdos alcanzados en el Consejo de Administración de la SVS en relación a estos dos proyectos urbanísticos, que suman una inversión de casi 17 millones y con los que, ha dicho, se muestra que la anulación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2012 "no ha supuesto una paralización de la actividad económica y la promoción urbanística".

De los dos proyectos, el más inmediato es el edificio administrativo municipal de la calle La Paz, en el que se ubicarán los servicios económicos y de gestión tributaria del Ayuntamiento de Santander. Díaz ha indicado que el proyecto ya se ha aprobado tanto por la Junta de Gobierno Local como por la SVS, que ahora ha dado luz verde a los pliegos de licitación que publicarán en "los próximos días" en el Perfil del Contratante del Gobierno de Cantabria.

Una vez se realice esa publicación, las empresas interesadas tendrán un plazo de 26 días hábiles para presentar sus ofertas para ejecutar este proyecto que saldrá a licitación por 2.730.862 euros y un plazo de ejecución de 16 meses con posibilidad de rebajarlo hasta un máximo de 14, según ha explicado el concejal, que ha destacado que la previsión es que las obras arranquen "esta misma primavera" y puedan concluir a finales del verano de 2019.

En cuanto a la redacción de este proyecto, que se adjudicó al arquitecto José Ignacio Villamor por 94.985 euros, Díaz ha recordado que hubo que realizar un estudio de detalles al dar el edificio a tres calles distintas (La Paz, Isabel II y Francisco de Quevedo) y también, a petición de la Dirección General de Cultura, se llevó a cabo una prospección arqueológica mediante ocho catas porque se intuía que debajo de la parcela podía haber restos de la antigua muralla de la ciudad.

Realizadas las catas, tras lo que también se pasó un georadar por la parcela, se ha comprobado que efectivamente existen esos restos por lo que el proyecto de construcción contempla que queden visibles en lo que será el sótano -1 del edificio que, con una superficie total de 1.697 metros cuadrados, tendrá dos sótanos, una planta baja de acceso (por la esquina de Isabel II y La Paz) y seis pisos destinados a las labores administrativas y de atención al público.

NUEVO PASO PARA LAS 120 VPO DE SAN ROMÁN

En cuanto a las 120 viviendas asequibles que se construirán la parcela ubicada en el límite entre La Albericia y San Román, hoy se ha dado un nuevo paso con la adjudicación de la redacción del proyecto básico, previo al de ejecución. Estas viviendas, de las que 100 serán VPO en régimen de alquiler con opción a compra tras un periodo de 10 años y las otras 20 libres en venta con las condiciones de precio y compra como si fuesen de protección oficial, se espera que puedan comenzar a construirse "este mismo otoño".

El concejal de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda ha indicado que, aunque aún no ha comenzado la redacción de los proyectos porque se acaba de adjudicar, el plazo "razonable" para la construcción de estas viviendas será de dos años por lo que no estarán finalizadas hasta el otoño de 2020. Quienes deseen optar a estas viviendas todavía tendrán que esperar ya que el registro de demandantes no se abrirá hasta que no estén concluidos los proyectos y se determine el número exacto de viviendas que se podrán construir.

Y es que, según ha explicado Díaz, el número de 120 viviendas es una estimación que se ha calculado en base a la edificabilidad de 11.800 metros cuadrados que tiene la parcela de 2.500 m2 y la ejecución de pisos con una media de entre 90 y 100 metros cuadrados.

De esas 120 viviendas que se prevé construir, ha recordado que, por la Ley de Vivienda, solo 100 podrán ser de protección oficial y serán en alquiler por un plazo de 10 años y con opción a compra, mientras que las 20 restantes serán libres en venta pero con las condiciones y el precio tasado de una VPO.

El edil ha indicado que la inversión global prevista por la SVS para el desarrollo de esta promoción es de 14 millones de euros, de los que 3.327.500 euros corresponden al valor de compra de la parcela.

130 MILLONES Y 1.018 VIVIENDAS DESDE 2006

Díaz ha destacado que, desde su creación en 2006, la SVS ha construido ya un total de 1.018 viviendas en 12 promociones, de las que 30 ha sido en alquiler para menores de 35 años, 202 de alquiler con opción a compra, 772 en venta, 12 cedidas al Consistorio para el programa de alquiler social y otras 2 cedidas a entidades sin ánimo de lucro. "Desde 2009, la SVS ha promovido una de cada tres viviendas asequibles y el 83% de las VPO, lo que es un política social primer orden", ha añadido.

Además de estas viviendas en las que se han invertido 130 millones de euros (incluyendo el valor del suelo) y a las que se sumarán las 120 de San Román y las 70 en Tabacalera, la Sociedad de Vivienda y Suelo también ha sido la entidad responsable de la construcción de Escenario Santander, el centro cívico 'Juan Carlos Calderón' en el Río de la Pila, y los dos aparcamientos provisionales de la calle Alta, uno en la parcela de antigua prisión provincial y otro en la de Tabacalera, frente al Parlamento de Cantabria.